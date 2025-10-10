Oglas

Trump se ponovno obrušio na Kinu. Kaže da će otkazati sastanak koji Peking nikada nije ni potvrdio

Hina
10. lis. 2025. 19:54
Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u petak povećanjem carina Kini i otkazivanjem planiranog sastanka s kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom.

Donald Trump, koji se trebao sastati s kineskim predsjednikom za oko tri tjedna u Južnoj Koreji, požalio se na društvenim mrežama zbog, kako je naveo, planova Kine da drži svjetsko gospodarstvo taocem nakon što je Peking u četvrtak dramatično proširio izvozne kontrole za rijetke minerale.

Rekao je da nema razloga da održi sastanak sa Xijem Jinpingom koji je prije najavio. Peking nije nikada javno potvrdio taj sastanak. Trump je zaprijetio i velikim povećanjem carina na američki uvoz iz Kine. Time bi mogao oživjeti trgovinski rat koji su dvije zemlje pauzirale početkom godine.

Američki predsjednik je rekao da Kina šalje pisma zemljama širom svijeta u kojima navodi da planira uvesti izvozne kontrole za svaki element proizvodnje koji se odnosi na rijetke minerale. Poručio je da će biti prisiljen financijski se suprotstaviti tome. "Za svaki element koji su oni uspjeli monopolizirati, mi imamo dva."

"Trebao sam se sastati s predsjednikom Xijem za dva mjeseca, na APEC-u, u Južnoj Koreji, ali sada izgleda da za to nema razloga."

Bijela kuća i kinesko veleposlanstvo u Washingtonu nisu odgovorili na upite za komentarom.

Teme
Donald Trump Kina Trgovinski rat Xi Jinping

