Oglas

POVIJESNO MJESTO

Trump uklonio zastavu duginih boja s njujorškog Stonewalla, grad je vratio: "Pobijedili smo!"

author
Hina
|
13. velj. 2026. 06:42
AFP
SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Njujorški dužnosnici vratili su u četvrtak veliku zastavu duginih boja na nacionalni spomenik Stonewall nakon što ju je početkom tjedna administracija predsjednika Donalda Trumpa uklonila.

Oglas

Stotine građana okupilo se u njujorškom Manhattanu kako bi vratili zastavu na spomenik, koji obilježava mjesto na kojem je iznikao moderni američki pokret za LGBT prava.

Svečanost je predvodio načelnik četvrti Manhattan Brad Hoylman-Sigal, a sudjelovali su i mnogobrojni gradski, državni i savezni dužnosnici.

"Zajednica se može radovati. Mi smo pobijedili. Naša zastava predstavlja dostojanstvo i ljudska prava", rekao je Hoylman-Sigal nakon što je zastava podignuta.

Glasnogovornik američkog ministarstva unutarnjih poslova odbio je otkriti namjerava li ministarstvo, u čijoj je nadležnosti savezna agencija koja upravlja spomenikom Stonewall, ponovno ukloniti zastavu.

reuters
REUTERS/Eduardo Munoz

Stijeg i spomenik nalaze se u Christopher Parku i obilježavaju mjesto na kojem su 1969. homoseksualci, lezbijke i transseksualni Njujorčani i Njujorčanke pokrenuli pobunu i prosvjede u odgovor na kasnonoćnu policijsku raciju bara Stonewall Inn. Pobuna u Stonewallu bila je prijelomni trenutak u borbi za gay prava u SAD-u.

Odluka o uklanjanju zastave sa spomenika zgrozila je Njujorčane, koji su događaj opisali kao čin nasilja prema LGBT zajednici.

Služba za nacionalne parkove upravlja Stonewallom i drugim američkim nacionalnim spomenicima na saveznoj razini. Agencija je ranije ovog tjedna objavila da je stijeg u Stonewallu pod njezinom upravom i da je zastava uklonjena kako bi se osigurala dosljedna primjena "dugogodišnjih pravila" na svim lokacijama nacionalnih spomenika.

Glasnogovornik ministarstva unutarnjih poslova u četvrtak je vraćanje zastave na spomenik prozvao "političkom predstavom".

"Današnja politička predstava pokazuje koliko su njujorški dužnosnici nesposobni i koliko je njihovo nepoznavanje problema s kojima se grad suočava", rekao je glasnogovornik u odgovor na Reutersov upit.

Teme
LGBT prava New York Pobuna u Stonewallu Stonewall Zastava duginih boja

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ