Trump uklonio zastavu duginih boja s njujorškog Stonewalla, grad je vratio: "Pobijedili smo!"

Stijeg i spomenik nalaze se u Christopher Parku i obilježavaju mjesto na kojem su 1969. homoseksualci, lezbijke i transseksualni Njujorčani i Njujorčanke pokrenuli pobunu i prosvjede u odgovor na kasnonoćnu policijsku raciju bara Stonewall Inn. Pobuna u Stonewallu bila je prijelomni trenutak u borbi za gay prava u SAD-u.