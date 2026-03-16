Trump zaoštrio retoriku: "Zahtijevam pomoć sedam zemalja za otvaranje Hormuškog tjesnaca!"

Američki predsjednik Donald Trump zaoštrio je retoriku o tome da saveznici pomognu SAD-u ponovno otvoriti Hormuški tjesnac — ključni morski prolaz za naftu koji je zatvorio Iran.
Prije nekoliko dana na Truth Social rekao je da se “nada” kako će saveznici pomoći — ali noćas je u predsjedničkom avionu Air Force One koristio znatno oštriji ton.
“Zaista zahtijevam da te zemlje dođu i zaštite vlastiti teritorij — jer to je njihov teritorij — to je mjesto odakle dobivaju svoju energiju i trebale bi nam pomoći da ga zaštitimo”, rekao je.
Trump je misiju nazvao “vrlo malim pothvatom”, tvrdeći da su iranske raketne i bespilotne sposobnosti “desetkovane”.
Predsjednik SAD-a je rekao da je kontaktirano “oko sedam zemalja”, ali da je prerano reći koje će se uključiti.
“Imali smo neke pozitivne odgovore, ali ima i onih koji se radije ne bi uključivali”, dodao je.
