Trump zaoštrio retoriku: "Zahtijevam pomoć sedam zemalja za otvaranje Hormuškog tjesnaca!"

16. ožu. 2026. 07:22
Hormuški tjesnac
Američki predsjednik Donald Trump zaoštrio je retoriku o tome da saveznici pomognu SAD-u ponovno otvoriti Hormuški tjesnac — ključni morski prolaz za naftu koji je zatvorio Iran.

Prije nekoliko dana na Truth Social rekao je da se “nada” kako će saveznici pomoći — ali noćas je u predsjedničkom avionu Air Force One koristio znatno oštriji ton.

“Zaista zahtijevam da te zemlje dođu i zaštite vlastiti teritorij — jer to je njihov teritorij — to je mjesto odakle dobivaju svoju energiju i trebale bi nam pomoći da ga zaštitimo”, rekao je.

Trump je misiju nazvao “vrlo malim pothvatom”, tvrdeći da su iranske raketne i bespilotne sposobnosti “desetkovane”.

Predsjednik SAD-a je rekao da je kontaktirano “oko sedam zemalja”, ali da je prerano reći koje će se uključiti.

“Imali smo neke pozitivne odgovore, ali ima i onih koji se radije ne bi uključivali”, dodao je.

