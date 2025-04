Trumpov ministar obrane i dalje u fokusu: Neka me napadaju, nema problema. Ovdje sam

Podijeli :

Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Američki ministar obrane Pete Hegseth je odlučno demantirao da su informacije koje je podijelio u chatu bile klasificirani ratni planovi o nadolazećim američkim zračnim napadima na hutiste u Jemenu. Umjesto toga, okrivio je bivše suradnike za curenje informacija, optuživši ih da su otišli u medije s novim podacima kako bi "sabotirali" agendu predsjednika Donalda Trumpa.

“Svaki dan pregledavam ratne planove. Ono što je tada i sada podijeljeno preko Signala, kako god to nazvali, bila je neformalna, neklasificirana koordinacija za medije i druge svrhe. To sam rekao od početka,” izjavio je Hegseth u izravnom javljanju iz Pentagona za Fox.

Izvori upoznati s konverzacijom ranije su za ABC News rekli da je Hegseth osnovao Signal grupu s obitelji i prijateljima te u njoj dijelio povjerljive informacije. On pak tvrdi da to lažu nezadovoljni bivši zaposlenici.

“Moj je posao štititi nacionalnu sigurnost, predsjednika i dopustiti da istraga ide kamo mora. Kada se skupi dovoljno dokaza, a sve se odvija vrlo brzo, slučaj će biti predan Ministarstvu pravosuđa, i ti će ljudi biti procesuirani ako bude potrebno”, kazao je Hegseth.

Informacije o napadima završile u grupnom chatu: Hegseth dijelio vojne tajne s obitelji na Signalu

Bivši suradnici uključuju Dana Caldwella, bliskog Hegsethovog savjetnika, Darina Selnicka, bivšeg zamjenika šefa osoblja Pentagona, i Colina Carrolla, koji je bio šef osoblja zamjenika ministra obrane. Hegseth tvrdi da su oni odgovorni za curenje informacija s ciljem sabotaže Trumpove obrambene agende.

Caldwell je žestoko negirao odavanje informacija te rekao da on i druga dva službenika ne znaju zašto su otpušteni. Demokrati u Kongresu pozvali su zbog svega ministra obrane da odstupi, ali on se prikazuje kao žrtva. Tvrdi da ga kritičari napadaju od prvog dana, ali da će se on i dalje fokusirati na ostvarenje ciljeva.

“Ovdje sam jer me predsjednik Trump zamolio da vratim borbeni duh u Pentagon. To je fokus, i ako se nekima to ne sviđa, neka me napadnu. Nema problema. Ja sam ovdje. Borci stoje iza nas. Naši neprijatelji znaju da su pod povećalom. Naši saveznici znaju da ih podržavamo, i to je ono što je najvažnije za američki narod u ovom opasnom svijetu”, zaključio je Hegseth, bez da je odgovorio na bilo koje ključno pitanje iz ovog slučaja, ponajprije oko otkaza dužnosnicima koji tvrde da ne znaju što se dogodilo i što se događa.

