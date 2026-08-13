Karoline Leavitt
Trumpova glasnogovornica napušta dužnost: "Bit će jedna od mojih glavnih vanjskih savjetnika"
Američki predsjednik Donald Trump je u srijedu rekao da će glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt odstupiti sa svoje dužnosti krajem mjeseca kako bi više vremena provodila sa svojom obitelji.
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"Biti glasnogovornica Bijele kuće tijekom proteklih godinu i po je bila čast i životna pustolovina", napisala je Leavitt u objavi na društvenoj platformi X.
"Karoline će sada biti jedna od mojih glavnih vanjskih savjetnika, utjecajan glas unutar Republikanske stranke dok nastojimo prkositi povijesti te nedvojbeno pobijediti na međuizborima", poručio je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
Tri mjeseca dijele Sjedinjene Američke Države od međuizbora 3. studenog, glasovanja koje bi moglo temeljito preoblikovati posljednje dvije godine drugog Trumpova mandata i odrediti tko će voditi Kongres dok se zemlja priprema za predsjedničke izbore 2028.
Međuizbori, tako nazvani jer se odvijaju na pola predsjedničkog mandata, tradicionalno su i svojevrsni referendum o aktualnom predsjedniku i gotovo u pravilu stranka koja je na vlasti u Bijeloj kući na njima gubi vlast u Kongresu.
Leavitt se pridružila Trumpovoj predizbornoj kampanji 2024., a nakon toga ju je Trump izabrao za glasnogovornicu Bijele kuće, čime je postala najmlađa osoba koja je imenovana na tu dužnost.
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