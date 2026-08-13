Oglas

"ruske snage odbijaju napad"

Masovni napad ukrajinskih dronova na Sevastopolj, grad ostao bez struje

author
Hina
|
13. kol. 2026. 07:36
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
A man walks past the Monument of The Sunken Ships in central Sevastopol, on the Russian-annexed peninsula of Crimea, on July 22, 2026.
Igor IVANKO / AFP

Sevastopolj, lučki grad na Krimskom poluotoku koji je anektirala Rusija, ponovo je bio bez električne energije nakon ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama, kazale su ruske vlasti rano u četvrtak.

Oglas

Mihail Razvožajev, sevastopoljski guverner, rekao je da je grad ostao bez opskrbe električnom energijom nakon "masovnog" ukrajinskog napada, objavila je ruska državna novinska agencija TASS rano u četvrtak.

Kazao je da ruske snage odbijaju napad, a da stručnjaci procjenjuju razmjere štete. Rusija vodi rat protiv Ukrajine gotovo četiri i po godine.

Kijev je na invaziju odgovorio napadima bespilotnim letjelicama na strateški važne ciljeve duboko unutar ruskog teritorija, uključujući vojne objekte te naftnu i plinsku infrastrukturu, piše njemačka agencija dpa.

Cilj napada jest poremetiti opskrbu gorivom za rusku vojsku te smanjiti prihode od kojih Moskva financira rat.

Teme
energetska infrastruktura napadi dronovima nestanak struje rusko-ukrajinski rat sevastopolj

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ