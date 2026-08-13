"ruske snage odbijaju napad"
Masovni napad ukrajinskih dronova na Sevastopolj, grad ostao bez struje
Sevastopolj, lučki grad na Krimskom poluotoku koji je anektirala Rusija, ponovo je bio bez električne energije nakon ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama, kazale su ruske vlasti rano u četvrtak.
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Mihail Razvožajev, sevastopoljski guverner, rekao je da je grad ostao bez opskrbe električnom energijom nakon "masovnog" ukrajinskog napada, objavila je ruska državna novinska agencija TASS rano u četvrtak.
Kazao je da ruske snage odbijaju napad, a da stručnjaci procjenjuju razmjere štete. Rusija vodi rat protiv Ukrajine gotovo četiri i po godine.
Kijev je na invaziju odgovorio napadima bespilotnim letjelicama na strateški važne ciljeve duboko unutar ruskog teritorija, uključujući vojne objekte te naftnu i plinsku infrastrukturu, piše njemačka agencija dpa.
Cilj napada jest poremetiti opskrbu gorivom za rusku vojsku te smanjiti prihode od kojih Moskva financira rat.
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