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Vremenska prognoza

Stiže spas od vrućina, temperature bi mogle pasti za desetak stupnjeva

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Tea Blažević
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12. kol. 2026. 07:22
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18.07.2026., Zagreb - Ljetni pljusak u gradu. Photo: Marko Seper/PIXSELL
Marko Seper/PIXSELL

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević.

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Pretežno sunčano je diljem Hrvatske, tek u unutrašnjosti ima mjestimice povećane naoblake, lokalno i slabe oborine. U nastavku srijede sunca će biti u izobilju, tek u Dalmaciji može biti pokojeg pljuska, pretežno u zaleđu. Bit će vruće i vrlo vruće, na Jadranu lokalno i do 40. Vjetrovito je na moru, osobito pod Velebitom, gdje lokalno ima i olujnih udara bure. 

Četvrtak također donosi vjetrovite prilike na Jadranu. Prevladavat će sunčano, suho, vruće i vrlo vruće.

I petak će na moru biti u znaku pojačane bure. Vrućina će polako popuštati, uz stabilne prilike.

Za vikend će također prevladavati sunčano i malo manje vruće nego prethodnih dana. 

U novom tjednu, osobito prema njegovom kraju, izgledno je osjetnije osvježenje, mjestimice za desetak stupnjeva, uz lokalno obilniju oborinu.

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vremenska prognoza vrijeme

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