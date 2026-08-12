Stiže spas od vrućina, temperature bi mogle pasti za desetak stupnjeva

Pretežno sunčano je diljem Hrvatske, tek u unutrašnjosti ima mjestimice povećane naoblake, lokalno i slabe oborine. U nastavku srijede sunca će biti u izobilju, tek u Dalmaciji može biti pokojeg pljuska, pretežno u zaleđu. Bit će vruće i vrlo vruće, na Jadranu lokalno i do 40. Vjetrovito je na moru, osobito pod Velebitom, gdje lokalno ima i olujnih udara bure.