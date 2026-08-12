Vremenska prognoza
Stiže spas od vrućina, temperature bi mogle pasti za desetak stupnjeva
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević.
Oglas
Pretežno sunčano je diljem Hrvatske, tek u unutrašnjosti ima mjestimice povećane naoblake, lokalno i slabe oborine. U nastavku srijede sunca će biti u izobilju, tek u Dalmaciji može biti pokojeg pljuska, pretežno u zaleđu. Bit će vruće i vrlo vruće, na Jadranu lokalno i do 40. Vjetrovito je na moru, osobito pod Velebitom, gdje lokalno ima i olujnih udara bure.
Četvrtak također donosi vjetrovite prilike na Jadranu. Prevladavat će sunčano, suho, vruće i vrlo vruće.
I petak će na moru biti u znaku pojačane bure. Vrućina će polako popuštati, uz stabilne prilike.
Za vikend će također prevladavati sunčano i malo manje vruće nego prethodnih dana.
U novom tjednu, osobito prema njegovom kraju, izgledno je osjetnije osvježenje, mjestimice za desetak stupnjeva, uz lokalno obilniju oborinu.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas