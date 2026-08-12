tražite mjesto na uzvisini
Ovo je raspored početka pomrčine Sunca u hrvatskim gradovima
Za uspješno promatranje bit će ključno odabrati mjesto s potpuno otvorenim pogledom prema zapadu ili sjeverozapadu, po mogućnosti na uzvisini
Oglas
Stanovnici Hrvatske večeras će moći promatrati jednu od najupečatljivijih astronomskih pojava - djelomičnu pomrčinu Sunca. Iako se potpuna pomrčina neće vidjeti kao u Španjolskoj, Islandu ili Grenlandu, u zapadnim dijelovima Hrvatske Mjesec će zakloniti veći dio promjera Sunca, piše Dora Teslak za Večernji list.
Kako je istaknula Zvjezdarnica Zagreb, ovu pomrčinu čini posebno zanimljivom činjenica da će se odvijati neposredno prije zalaska Sunca. Za uspješno promatranje, pojašnjava, bit će ključno odabrati mjesto s potpuno otvorenim pogledom prema zapadu ili sjeverozapadu, po mogućnosti na uzvisini, a pomrčina će u većini gradova započeti između 19:25 i 19:30 sati.
U Zagrebu prvi kontakt nastupa u 19:25 sati, a iz glavnog će se grada vidjeti opstrukcija od 77 posto. U Rijeci će se spektakl na nebu moći vidjeti od 19:27 sati te će opstrukcija biti još i veća, odnosno 85,05 posto. Iz Bjelovara će se od 19:25 sati vidjeti opstrukcija od 70,76 posto, iz Dubrovnika od 19:30 sati 34,05 posto, iz Gospića od 19:28 sati 71,83 posto, iz Knina od 19:28 sati 60,62 posto, iz Omiša od 19:29 sati 51,62 posto, iz Osijeka od 19:25 sati 52,70 posto, iz Pule od 19:27 sati 86,30 posto, a iz Splita od 19:29 sati 54,27 posto. Opstrukcija od čak 89,44 posto vidjet će se iz Poreča, s početkom u 19:27 sati. Opširniji raspored po gradovima dostupan je OVDJE.
"Sunce će zatim zaći između 19:53 i 20:17 sati, ovisno o mjestu promatranja. Budući da će najveća faza pomrčine nastupiti tek nakon zalaska Sunca, iz Hrvatske će biti vidljiv njezin prvi dio", istaknula je Zvjezdarnica Zagreb te nadodala kako je i to dovoljno da se uživa u ovom rijetkom prizoru. Pritom, stručnjaci su izdali i jedno važno upozorenje.
"Važno je naglasiti da se u Sunce nikada ne smije gledati golim okom niti kroz dvogled ili teleskop bez odgovarajućih zaštitnih filtara. Za sigurno promatranje potrebno je koristiti isključivo certificirane naočale ili filtre namijenjene promatranju Sunca jer u protivnom može doći do trajnog oštećenja vida", naveli su iz Zvjezdarnice Zagreb koja će večeras, povodom pomrčine, imati prigodan program. Ukoliko propustite ovu pomrčinu, sljedeća djelomična vidljiva iz Hrvatske bit će 2. kolovoza 2027., dok je za potpunu potrebno pričekati do 3. rujna 2081. godine.
Kada Sunce večeras zađe, na nebu će se pojaviti još jedna atrakcija. Naime, noćas će uvjeti za promatranje meteorskog roja Perzeida, popularno zvanog Suze sv. Lovre, biti izvanredni. Hrvatski astronomski savez pojašnjava da Mjesec svojom svjetlošću uopće neće ometati vidljivost ove nebeske pojave.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas