U Zagrebu prvi kontakt nastupa u 19:25 sati, a iz glavnog će se grada vidjeti opstrukcija od 77 posto. U Rijeci će se spektakl na nebu moći vidjeti od 19:27 sati te će opstrukcija biti još i veća, odnosno 85,05 posto. Iz Bjelovara će se od 19:25 sati vidjeti opstrukcija od 70,76 posto, iz Dubrovnika od 19:30 sati 34,05 posto, iz Gospića od 19:28 sati 71,83 posto, iz Knina od 19:28 sati 60,62 posto, iz Omiša od 19:29 sati 51,62 posto, iz Osijeka od 19:25 sati 52,70 posto, iz Pule od 19:27 sati 86,30 posto, a iz Splita od 19:29 sati 54,27 posto. Opstrukcija od čak 89,44 posto vidjet će se iz Poreča, s početkom u 19:27 sati. Opširniji raspored po gradovima dostupan je OVDJE .