Predsjednik je tako pao na četvrto mjesto po povjerenju, dok se povjerenje u Sirskog srušilo s 39 na 23 posto. Dugoročniji trend nepovoljniji je - anketa instituta KIIS iz lipnja pokazala je da 67 posto Ukrajinaca očekuje da će Zelenski biti zamijenjen nakon rata, naspram 23 posto 2023.