brojne vatrogasne intervencije
Snažno nevrijeme pogodilo susjede: Letjeli krovovi, srušena stabla, oštećen povijesni dvorac
Snažno nevrijeme tijekom utorka navečer pogodilo je dijelove Slovenije, a najviše problema zabilježeno je na području općine Starše. Jak vjetar rušio je stabla i otkrivao krovove, dok je obilna kiša poplavila podrume brojnih objekata.
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Na terenu je angažiran veći broj vatrogasaca iz nekoliko dobrovoljnih vatrogasnih društava, a u pomoć su stigli i pripadnici Vatrogasne brigade Maribor.
Vatrogasci su intervenirali na 17 lokacija u naseljima Marjeta, Trniče, Prepolje i Brunšvik. Sanirali su oštećene krovove, uklanjali srušena stabla te pomagali stanovnicima čije su podrume poplavile oborinske vode, pišu 24ur.
Iz općine Starše pozvali su građane na strpljenje jer je broj intervencija velik, dok su kapaciteti na terenu ograničeni.
Vjetar oštetio i povijesni objekt
Posljedice nevremena zabilježene su i u drugim dijelovima zemlje. Na području Kungote vjetar je rušio stabla, a problemi su zabilježeni i u općinama Rače–Fram, Miklavž na Dravskom polju, Pesnica, Polzela, Prebold i Jesenice.
Na Jesenicama je vjetar oštetio dio krova, a vatrogasci su učvrstili limeni pokrov. U Račama–Framu osigurali su mjesto događaja i sanirali oštećeni krov.
U Pivki je snažan udar vjetra slomio dio stabla koje je ugrožavalo električne vodove.
Posebno je stradao dvorac Prem u Ilirskoj Bistrici. Vjetar je otkrio dio krovne konstrukcije, a vatrogasci su folijom i vrećama zaštitili približno tri četvorna metra krovišta kako bi spriječili daljnje prodiranje oborina.
U Dutovljama, na području općine Sežana, snažan je vjetar srušio stablo na parkirani automobil i obližnju nadstrešnicu.
Probleme je na pojedinim područjima uzrokovala i oborinska voda, među ostalim na području Jesenica i Polzele.
Vatrogasne ekipe i nadležne službe i dalje su na terenu te postupno saniraju štetu koju je za sobom ostavilo nevrijeme.
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