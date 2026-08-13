Oglas

izjasnio se da nije kriv

Nick Reiner optužen za ubojstvo roditelja, prijeti mu smrtna kazna

author
Hina
|
13. kol. 2026. 07:22
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Nick Reiner
CHRIS TORRES/Pool via REUTERS

Velika porota je podigla optužnicu protiv Nicka Reinera zbog ubojstva njegovih roditelja, holivudskog redatelja i glumca Roba Reinera i producentice Michele Reiner ubijenih u prosincu, te je dodana posebna okolnost predumišljaja, kazali su tužitelji u srijedu.

Oglas

Nick Reiner se izjasnio da nije kriv po dvjema točkama optužnice vezanim za ubojstvo s posebnim okolnostima višestrukog umorstva, ubojstva s predumišljajem te korištenja "opasnog i smrtonosnog oružja, noža", ističe se u priopćenju okružnog tužitelja u Los Angelesu.

Zbog posebnih okolnosti moguće je izricanje smrtne kazne ako je tužitelji zatraže.

Tridesetdvogodišnjak, uhićen bez prava na jamčevinu u prosincu, izjasnio se da nije kriv nakon što je protiv njega podignuta optužnica za ubojstvo u veljači.

Sedamdesetosmogodišnji Rob Reiner i 70-godišnja Michele Reiner su pronađeni mrtvi te izbodeni nožem u svom domu u bogatoj četvrti Brentwood, što predstavlja jedan od najšokantnijih slučajeva ubojstva poznatih osoba u povijesti Los Angelesa, piše Reuters.

Optužnica velike porote, podnesena 20. srpnja, nadomješta prvotne optužbe te omogućuje početak suđenja bez preliminarnog saslušanja.

"Nadamo se da će nas optužnica velike porote približiti suđenju i postizanju pravde", kazao je okružni tužitelj Nathan Hochman u priopćenju.

Nick Reiner je priznao da je više godina imao poteškoća sa zloporabom droga.

Rob Reiner je stekao slavu igrajući jednu od glavnih uloga u televizijskom seriji "All in the Family" iz 1970-ih, a kasnije je režirao filmove poput "Kada je Harry sreo Sally", "Ovo je Spinal Tap" i "Kraljevna nevjesta".

Pripremno ročište je zakazano za 15. rujna.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
michele reiner nick reiner optužnica rob reiner ubojstva

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ