Riješen misterij
Nad Hrvatskom i Slovenijom pojavili se neobični vrtlozi. Stiglo objašnjenje meteorologa
Neobična radarska snimka vremenskih prilika privukla je pozornost korisnika društvenih mreža. Na platformi Windy pojavila se slika koja je izgledala kao da prikazuje vrtloženje olujnih oblaka iznad Italije, Slovenije i hrvatske Istre.
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Snimka se brzo proširila internetom, a mnogi su se pitali je li riječ o stvarnom vremenskom fenomenu. No, odgovor slovenskih meteorologa prilično je jednostavan – ono što se vidi na radaru nisu stvarne oborine.
Iz slovenske Agencije za okoliš (ARSO) pojasnili su da je riječ o smetnji u radarskim podacima, koja potječe od mjerenja radara Fossalon u Italiji.
"Točan uzrok ne znamo, no najvjerojatnije je povezan s mjerenjem ili obradom podataka", objasnili su iz ARSO-a na društvenoj mreži X.
hey, @meteoSI ... ali mi lahko pojasnite tole:— msedej (@msedej) August 11, 2026
Danes 11.8. ob 14:30. pic.twitter.com/0gy5zM1oo5
Zašto se na radarima pojavljuju neobični krugovi?
Slične situacije nisu rijetkost. Kada se na meteorološkim radarskim snimkama pojave koncentrični krugovi, na društvenim mrežama često nastanu fotografije i objave o navodnom "kružnom pulsiranju oluja", pišu 24ur.
Meteorolozi objašnjavaju da takvi prikazi nisu nužno odraz onoga što se događa neposredno pri tlu. Radar atmosferu skenira antenom koja se okreće oko okomite osi, pri čemu se svaki novi okret odvija pod nešto većim kutom.
Na taj način radar oborine mjeri na različitim visinama. Računalo potom iz svih mjerenja odabire najveću vrijednost, koja se prikazuje na radarskoj karti.
Kod slojevitih oborina dodatni problem može nastati zbog takozvanog taljenja snijega. U području gdje se temperatura približava nuli, radarski se odraz može pojačati. Budući da različito nagnuti radarski snopovi presijecaju to područje na različitim udaljenostima, projekcija tih maksimalnih odraza na tlo može poprimiti oblik koncentričnih krugova.
Zato neobična radarska slika ponekad može izgledati kao da prikazuje ogromne vrtloge ili kružno kretanje olujnih oblaka, iako je zapravo riječ o načinu na koji radar mjeri i obrađuje podatke.
U ovom konkretnom slučaju, međutim, prema objašnjenju slovenskih stručnjaka, "vrtloženje" iznad Italije, Slovenije i Istre bilo je posljedica poremećaja u podacima radara Fossalon, a ne stvarnog atmosferskog fenomena.
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