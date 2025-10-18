Oglas

LOGISTIČKE PRIPREME

Trumpovi dužnosnici razmatraju mogući sastanak predsjednika s Kim Jong unom

Hina
18. lis. 2025. 14:08
Donald Trump, Kim Jong Un
Dužnosnici administracije Donalda Trumpa raspravljaju o mogućem sastanku američkog predsjednika i sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una tijekom Trumpova nadolazećeg posjeta Aziji, izvijestio je CNN, pozivajući se na izvore upoznate s temom.

Dužnosnici nisu započeli logističke pripreme niti izravnu komunikaciju s Pjongjangom, a prethodni Trumpov pokušaj da se stupi u kontakt s Kimom ranije ove godine Sjeverna je Koreja navodno odbila.

U kolovozu je Trump izrazio interes za susret sa sjevernokorejskim vođom nakon što je prvi put u Bijeloj kući ugostio južnokorejskog predsjednika Lee Jae Myunga.

Reuters nije mogao potvrditi izvješće CNN-a, a Bijela kuća nije do sada odgovorila na zahtjev za komentar.

Teme
donald trump kim jong un

