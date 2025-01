U ovom gradu sud je nekim trgovinama zabranio prodaju Dubai-čokolade

Podijeli :

Pompa oko Dubai-čokolade ima pravne posljedice: Sud u Kölnu zabranio je pojedinim trgovcima prodaju ovog popularnog proizvoda.

Sud u Kölnu zabranio je dvjema njemačkim tvrtkama da svoje čokoladne proizvode reklamiraju kao “Dubai čokoladu” ako ne dolaze iz Dubaija. Kako prenose njemački mediji, suci su u dva ubrzana postupka odlučili da izrazi “Dubai čokolada” dovode potrošače u zabludu.

Pogođeni su Medi First GmbH sa svojim “Miskets Dubai Chocolate” i KC Trading UG koji prodaje čokoladicu “Elit – The Taste of Dubai”. Ako se zabrana prekrši, direktori se suočavaju s kaznom do šest mjeseci zatvora ili novčanom kaznom do 250.000 eura, piše Fenix magazin.

Pronađeni štetni sastojci u dubai čokoladi

Obmana lažnim informacijama o podrijetlu

Suci su svoju odluku obrazložili time da bi prosječni potrošač iz naziva proizvoda zaključio da je čokolada proizvedena u Dubaiju. Opisi na engleskom jeziku i reklamne izjave poput “Taste of Dubai” ili “a touch of Dubai” također su pojačale ovaj dojam. Mala napomena “Origin: Türkiye” na poleđini pakiranja nije dovoljna da ispravi ovu pogrešnu informaciju.

Tužbu je pokrenula tvrtka MBG International Premium Brands GmbH iz Paderborna, koja je ekskluzivni uvoznik “Habibi bara” iz Dubaija u Njemačku. Tvrtka se oslanja na zakon o zaštitnim znakovima, koji zabranjuje korištenje zemljopisnih oznaka ako proizvodi ne potječu iz navedene regije.

Sudski spor opterećuje diskonte i proizvođače

Presude bi mogle imati dalekosežne posljedice za tržište. Od početka Dubai čokoladnog trenda brojni su proizvođači na tržište iznijeli vlastite inačice koje se često proizvode u Njemačkoj ili Turskoj. MBG već razmatra daljnje pravne radnje protiv drugih pružatelja usluga.

Uvoznik Andreas Wilmers, koji tvrdi da službeno izvozi Dubai čokoladu “Fex”, također je upozorio diskonte Lidl i Aldi te proizvođača čokolade Lindt zbog navodnog obmanjujućeg oglašavanja.

Christian Schwarz, odvjetnik specijalist za pravo intelektualnog vlasništva, ističe da su odluke iz Kölna odluke koje se donose od slučaja do slučaja.

Drugi su sudovi mogli doći do drugačijeg pravnog stajališta i tumačiti termin “Dubai čokolada” kao naziv za određenu vrstu čokolade – slično kao “Wiener Schnitzel”. Odluke su donesene u žurnom postupku bez usmene rasprave, a glavne rasprave su još u tijeku, pišu njemački mediji.

