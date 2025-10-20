Oglas

mirovni pregovori

Kremlj objasnio zašto je Budimpešta odabrana za mjesto sastanka Putina i Trumpa

Hina
20. lis. 2025. 13:20
Vladimir Putin i Donald Trump
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Kremlj je rekao u ponedjeljak da je Budimpešta odabrana za mjesto održavanja sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa jer mađarski premijer Viktor Orban ima dobre odnose s obojicom čelnika.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima: „Viktor Orban ima prilično tople odnose s predsjednikom Donaldom Trumpom i vrlo konstruktivne odnose s predsjednikom Vladimirom Putinom.“

„I to je, naravno, uvelike pridonijelo razumijevanju koje je postignuto tijekom posljednjeg telefonskog poziva“, dodao je, referirajući se na prošlotjedni razgovor između Trumpa i Putina koji je rezultirao njihovim dogovorom o sastanku u Budimpešti.

Orban, nacionalist i konzervativac, više je puta kritizirao zapadnu podršku Ukrajini, koja graniči s Mađarskom. Ranije ove godine rekao je da je Rusija već dobila rat u Ukrajini.

Neke europske vlade koje podržavaju Ukrajinu rekle su da je neprikladno ugostiti Putina na samitu u državi članici Europske unije. Visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku Kaja Kallas također je rekla u ponedjeljak da to nije primjereno.

Peskov je rekao da tek počinje rad na samitu, koji bi bio usmjeren na napredak u rješavanju sukoba u Ukrajini i razvoj odnosa između Rusije i Sjedinjenih Država.

Donald Trump Mađarska diplomacija Mirovni pregovori Rat u Ukrajini Viktor Orban Vladimir Putin

