Ukrajina od Turske tražila da ugosti sastanak Putin-Zelenski

Ukrajina je od Turske zatražila da ugosti sastanak predsjednika Volodimira Zelenskija i ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekao je šef ukrajinske diplomacije.
Oglas
"Pitali smo Turke o tome, pitali smo i neke druge prijestolnice”, rekao je ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha.
Dodao je da je Ukrajina za sastanak s Putinom spremna razmotriti bilo koju lokaciju osim Bjelorusije ili Rusije. Zelenski već dugo traži susret s ruskim predsjednikom kako bi pokušao ubrzati rješenje rata koji traje više od četiri godine.
Bjelorusija je bliski saveznik Rusije te je omogućila Moskvi korištenje svog teritorija za pokretanje invazije na Ukrajinu 2022. godine.
Sibiha nije naveo kako je Ankara odgovorila na prijedlog, no naglasio je da će se Kijev "odazvati" i ako neka "druga prijestolnica, osim Moskve i Minska, organizira takav sastanak".
Kremlj je ranije izjavio da je voljan ugostiti Zelenskog u Moskvi, no ukrajinski čelnik poručio je da ne namjerava tamo ići.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas