Oglas

Turski predsjednik

Erdogan: "Rat treba zaustaviti prije nego što se zapali cijela regija"

author
Hina
|
11. ožu. 2026. 17:36
AFP
Evan Vucci / POOL / AFP

Turski predsjednik Tayyip Erdogan izjavio je u srijedu da se rat u Iranu mora zaustaviti prije nego što se "zapali" cijela regija i dodao da treba dati šansu diplomaciji.

Oglas

Zračna obrana NATO-a je prošli tjedan presrela dvije iranske rakete nad južnom Turskom gdje se nalaze zračne i radarske baze NATO-a i SAD-a koji su nakon toga pojačane.

"Rat treba zaustaviti prije nego što se proširi i zapali cijela regija. Damo li šansu diplomaciji vrlo je vjerojatno da će se to postići", rekao je Erdogan parlamentu.

"Uzimajući u obzir osjetljivost trenutka u kojem se nalazimo, naše su riječi vrlo oprezne, naše je djelovanje oprezno kako bi zaštitili Tursku od vatre koja je okružuje", dodao je predsjednik i istaknuo da je Ankara u kontaktu sa svim stranama kako bi se rat okončao.

Turska je nudila posredništvo prije početka američko-izrarelskih napada prije dvanaest dana. Erdogan je otada više puta pozvao da se rat riješi diplomatskim putem, istovremeno upozoravajući da će Turska odgovoriti na svaku prijetnju svojoj nacionalnoj sigurnosti.

Erdogan je kritizirao američke, izraelske i iranske poteze a američko-izraelsku operaciju nazvao "očitim kršenjem" međunarodnog prava. No, kao i većina svjetskih čelnika, nije izrijekom spomenuo američkog predsjednika Donalda Trumpa s kojim je u dobrim osobnim odnosima.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Tayyip Erdogan erdogan iran rat u iranu turska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ