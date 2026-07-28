diplomatski spor
Amerikanci napustili sastanak Vijeća sigurnosti UN-a baš dok je govorio Francuz
Američko izaslanstvo napustilo je sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda tijekom obraćanja francuskog predstavnika, čime je dodatno eskalirao diplomatski spor između Washingtona i Pariza oko izbora visokog povjerenika UN-a za ljudska prava.
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Do incidenta je, piše BBC, došlo na izvanrednoj sjednici posvećenoj ruskoj agresiji na Ukrajinu. Američki predstavnici demonstrativno su napustili dvoranu tijekom govora Francuske u znak prosvjeda zbog izjava koje su prethodno stigle iz francuske misije pri UN-u.
Spor je započeo nakon glasovanja u Općoj skupštini UN-a o produljenju mandata Volkeru Türku na mjestu visokog povjerenika za ljudska prava. Sjedinjene Američke Države glasale su protiv njegova novog mandata zajedno s Rusijom, Sjevernom Korejom i još nekoliko država.
"Nekad svjetionik ljudskih prava, više ne"
Nakon glasanja, francuska misija pri UN-u u Ženevi poručila je da su "Sjedinjene Države nekad bile svjetionik ljudskih prava, ali to više nisu", što je izazvalo oštru reakciju Washingtona.
Američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz optužio je Francusku da podupire dužnosnika koji, kako je rekao, kritizira demokratske zemlje, dok istodobno pokazuje previše razumijevanja prema autoritarnim režimima.
Visoki povjerenik Volker Türk tijekom svog dosadašnjeg mandata više je puta kritizirao rusku invaziju na Ukrajinu, ali i postupke Izraela tijekom rata u Pojasu Gaze.
Iz Washingtona su poručili da će nastaviti sličnim potezima sve dok Francuska, kako navode, ne odustane od "pokroviteljske i nepoštovane retorike" prema Sjedinjenim Državama.
Izabran velikom većinom
Unatoč američkom protivljenju, Opća skupština UN-a velikom je većinom podržala drugi mandat Volkera Türka. Za njegovo imenovanje glasovale su 144 države, protiv ih je bilo 10, dok je 13 bilo suzdržano.
Američki veleposlanik Jeff Bartos nakon glasanja upozorio je da će odluka imati posljedice te najavio preispitivanje američkog sudjelovanja i financiranja pojedinih tijela Ujedinjenih naroda.
S druge strane, francuski veleposlanik Jérôme Bonnafont opisao je Türka kao "glas savjesti" te istaknuo da je tijekom prvog mandata radio profesionalno i nepristrano.
Glasnogovornik UN-a Farhan Haq nije želio komentirati odlazak američkog izaslanstva sa sjednice, poručivši tek kako Ujedinjeni narodi očekuju da sve države članice poštuju odluke koje donese Opća skupština.
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