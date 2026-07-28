Denis Kapetanovic/PIXSELL

Nakon noćašnjeg vandalskog napada na više molitvenih mjesta u Međugorju, vjernici su se tijekom jutra okupili na Brdu ukazanja, gdje su molitvom odgovorili na oskvrnuće jednog od najpoznatijih simbola ovog hodočasničkog mjesta.

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Na društvenim mrežama objavljena je snimka koja prikazuje trenutačno stanje na Brdu ukazanja.

Gospin kip prekriven je bijelim platnom, dok je postolje zaklonjeno kako bi se sakrili grafiti i uvredljive poruke koje su, prema dosadašnjim informacijama, tijekom noći ispisali nepoznati počinitelji.

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Brojni su vjernici klečali u molitvi ispred prekrivenog kipa, a neki nisu mogli sakriti emocije.

Istodobno, društvene mreže preplavile su poruke podrške, mira i zajedništva te pozivi na molitvu, prenosi Večernji list.

Policija u međuvremenu provodi istragu kako bi utvrdila okolnosti događaja i identificirala odgovorne.

Prema dosad dostupnim informacijama, tijekom noći oštećeni su Gospini kipovi na Brdu ukazanja i kod Plavog križa, a zapaljen je i vanjski oltar u blizini crkve svetog Jakova.

Podsjetimo, požar na vanjskom oltaru, koji je nedavno obnovljen, ugašen je brzom intervencijom, dok su na više lokacija u svetištu ostali tragovi vandalizma.

Tijekom jutra društvenim mrežama i internetskim komentarima proširile su se tvrdnje da je zbog vandalizma i podmetanja požara u Međugorju uhićen poljski državljanin. Policija to zasad nije potvrdila.