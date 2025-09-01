Uskoro prvi sastanak ukrajinsko-američkog fonda: Koja će točno imati prava?

Ukrajinska premijerka Julija Svyridenko otkrila je tko će predstavljati Ukrajinu u upravnom odboru investicijskog fonda osnovanog u sklopu ukrajinsko-američkog sporazuma o mineralima.
Ukrajinska vlada je delegirala predstavnike u upravni odbor Američko-ukrajinskog investicijskog fonda za obnovu.
Ukrajinu će predstavljati Oleksij Soboljev, ministar gospodarstva, okoliša i poljoprivrede, zamjenik ministra Jehоr Perelyhin te Oleksandr Karasevych, državni tajnik Ministarstva vanjskih poslova."
Na prvom sastanku odbora fonda, koji će se održati 3. rujna, bit će određeni principi za odabir projekata i druge operativne procedure, prenosi Ukrajinska pravda.
Sporazum o mineralima potpisan u svibnju
Dana 1. svibnja 2025. Ukrajina i Sjedinjene Američke Države potpisale su sporazum o mineralima, kojim je predviđeno osnivanje zajedničkog ukrajinsko-američkog investicijskog fonda za upravljanje ukrajinskim resursima.
Financial Times je izvijestio da je potpisivanje okvirnog sporazuma o korištenju minerala između Ukrajine i SAD-a bilo dovedeno u pitanje u posljednji trenutak, kada je ukrajinska delegacija otputovala u Washington.
Zajednički fond
Bloomberg je izvijestio da je nacrt sporazuma predviđao osnivanje zajedničkog fonda za privlačenje ulaganja u energetski, rudarski i srodne sektore ukrajinskog gospodarstva.
Dana 11. i 12. travnja ukrajinska delegacija održala je tehničke konzultacije o sporazumu o mineralnim resursima s administracijom predsjednika Donalda Trumpa u Washingtonu.
Koja će prava imati ovaj fond?
Dana 18. travnja Svyridenko je objavila tekst memoranduma sa Sjedinjenim Državama o finalizaciji formalnog sporazuma o gospodarskom partnerstvu i investicijskom fondu za obnovu.
Tada je objavljeno da će zajednički investicijski fond imati pravo ulagati i u razvoj mineralnih resursa i u ključne infrastrukturne projekte.
