Pečene paprike bez muke: Trik koji pomaže u tren oka

Pečene paprike su srce mnogih domaćih jela – od ajvara do salata. No ako si ikad potrošio/la pola sata ljušteći ih, znaš da to može biti prava mala noćna mora. Dobra vijest? Postoji trik koji štedi vrijeme, živce i nokte.
Sve što ti treba jest obična plastična vrećica. Kad izvadiš paprike iz pećnice ili s roštilja, dok su još vruće, stavi ih u vrećicu i zatvori je. Para koja se stvori unutra omekša kožicu, pa se ona doslovno sama odvaja. Nakon 10–15 minuta samo ih izvadiš i kožica sklizne kao rukavica, piše Krstarica.
Zašto ovaj trik djeluje?
Bonus savjet – kako savršeno ispeći paprike
Ako želiš da paprike budu ravnomjerno pečene, okreni ih svakih 5 minuta dok se peku. Kad kožica počne pucati i dobiju crne mrlje, znaš da su gotove. Nemoj ih prepeći – cilj je da budu mekane, ali ne gnjecave.
Oljuštene paprike možeš odmah koristiti za salatu s češnjakom, staviti u staklenku s octom i uljem ili ih ostaviti za ajvar. Ako ih ne koristiš odmah, zamrzni ih – zadržat će okus i teksturu.
