Pečene paprike bez muke: Trik koji pomaže u tren oka

Sve što ti treba jest obična plastična vrećica. Kad izvadiš paprike iz pećnice ili s roštilja, dok su još vruće, stavi ih u vrećicu i zatvori je. Para koja se stvori unutra omekša kožicu, pa se ona doslovno sama odvaja. Nakon 10–15 minuta samo ih izvadiš i kožica sklizne kao rukavica, piše Krstarica.