Srce mnogih domaćih jela

Pečene paprike bez muke: Trik koji pomaže u tren oka

N1 Info
31. kol. 2025. 18:33
Paprike
Ilustracija / Freepik

Pečene paprike su srce mnogih domaćih jela – od ajvara do salata. No ako si ikad potrošio/la pola sata ljušteći ih, znaš da to može biti prava mala noćna mora. Dobra vijest? Postoji trik koji štedi vrijeme, živce i nokte.

Sve što ti treba jest obična plastična vrećica. Kad izvadiš paprike iz pećnice ili s roštilja, dok su još vruće, stavi ih u vrećicu i zatvori je. Para koja se stvori unutra omekša kožicu, pa se ona doslovno sama odvaja. Nakon 10–15 minuta samo ih izvadiš i kožica sklizne kao rukavica, piše Krstarica.

Zašto ovaj trik djeluje?

Toplina i para u zatvorenom prostoru razgrađuju vezu između kožice i mesa paprike. To znači manje struganja, manje gubitka mesa i više uživanja u okusu. Plus, ruke ti ostaju čiste, a kuhinja uredna.

Bonus savjet – kako savršeno ispeći paprike

Ako želiš da paprike budu ravnomjerno pečene, okreni ih svakih 5 minuta dok se peku. Kad kožica počne pucati i dobiju crne mrlje, znaš da su gotove. Nemoj ih prepeći – cilj je da budu mekane, ali ne gnjecave.

Oljuštene paprike možeš odmah koristiti za salatu s češnjakom, staviti u staklenku s octom i uljem ili ih ostaviti za ajvar. Ako ih ne koristiš odmah, zamrzni ih – zadržat će okus i teksturu.

ajvar kuhinja paprike

