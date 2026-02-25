Varoufakis "nije htio napraviti Billa Clintona": Optužen je i mora na sud

„Odlučan da ne napravim ‘Billa Clintona’ (sjećate se smiješnog ‘nisam udahnuo’?), rekao sam da jesam“, rekao je Varoufakis, priznajući da je u prošlosti koristio marihuanu te opisujući jedno iskustvo s ecstasyjem na festivalu u Sydneyju 1989. godine. Bivši ministar rekao je da je iskustvo u početku bilo ugodno, ali da je rezultiralo tjedan dana dugom migrenom, što ga je odvratilo od daljnje uporabe droga.