Varoufakis "nije htio napraviti Billa Clintona": Optužen je i mora na sud

Bivši grčki ministar financija Yanis Varoufakis optužen je i izaći će pred sud zbog navodnog poticanja na uporabu droga, objavila je u srijedu njegova lijeva stranka MeRA25 u priopćenju.
Bivši političar Yanis Varoufakis, koji je služio u lijevoj vladi Syrize tijekom financijske krize 2015. godine i i dalje je miljenik europske ljevice, trebao bi se pojaviti na sudu 16. prosinca, piše POLITICO. Optužbe se odnose na komentare koje je iznio u jednom podcastu, u kojem je priznao da je prije otprilike 36 godina isprobao drogu na festivalu u Australiji.
„Odlučan da ne napravim ‘Billa Clintona’ (sjećate se smiješnog ‘nisam udahnuo’?), rekao sam da jesam“, rekao je Varoufakis, priznajući da je u prošlosti koristio marihuanu te opisujući jedno iskustvo s ecstasyjem na festivalu u Sydneyju 1989. godine. Bivši ministar rekao je da je iskustvo u početku bilo ugodno, ali da je rezultiralo tjedan dana dugom migrenom, što ga je odvratilo od daljnje uporabe droga.
Ispričao je da je tu anegdotu podijelio kako bi naglasio rizike konzumacije droga, poručivši slušateljima da „postoji cijena koju treba platiti“ te da ovisnost predstavlja „kraj slobode“.
U svojem priopćenju, stranka Europska realistična neposlušna fronta (eng. European Realist Disobedience Front) optužila je vladu desnog centra Nove demokracije za „manipuliranje“ grčkim pravosuđem kako bi se ciljalo Varoufakisa „jer govori istinu“.
„Iako je stav grčkog pravosudnog sustava u ovom slučaju izazvao mnogo podsmijeha u grčkom društvu … ova je priča ipak opasna“, navodi se u priopćenju. „Ideja da se vođu jedne stranke izvodi na sud zbog govora o vlastitim iskustvima sa supstancama od prije mnogo desetljeća nije slučajna, nevina pogreška. To je poruka pravosuđa koje zatvara oči pred onima na vlasti i progoni svakoga tko odbija kleknuti.“
