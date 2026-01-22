grčki ekonomist
"Monstruozno" — Varoufakis o Trumpovom Odboru za mir, "poput nečega iz znanstvene fantastike"
Yanis Varoufakis, ekonomist i nekadašnji grčki ministar ekonomije, razgovarao je o osnivanju kontroverznog "Odbora za mir" Donalda Trumpa.
"Ono što vidimo jest geopolitička verzija zloglasne politike ili taktike Stevea Bannona poznate kao „zatrpavanje prostora“. On (Donald Trump) otme Nicolasa Madura iz Venezuele. Prije nego što uopće stignemo razmisliti o tome, počne govoriti o Grenlandu. Zatim zaprijeti vojnom akcijom na Grenlandu. Onda sve to povuče. Zatim napusti Odbor za mir. Pa ga opet vrati i, znate, predloži ga kao zamjenu za Ujedinjene narode", rekao je Yanis Varoufakis za Democracy Now!.
"Mislim da je vrlo lako to odbaciti kao ponašanje „malog djeteta na LSD-u“, ali vjerujem da se iza te taktike krije strategija Stevea Bannona: učiniti da mi ostali, ostatak svijeta, potonemo u crnu rupu neizvjesnosti, dok se on bavi obogaćivanjem sebe, vladajuće klase tehnoloških moćnika oko sebe, učvršćivanjem vlastite moći i održavanjem svog podijeljenog MAGA pokreta nekako pacificiranim", dodao je.
"Kad sam prvi put, prije nekoliko mjeseci, čuo za odbor za Gazu, pomislio sam da je to nešto što bi Philip K. Dick smislio — dio znanstvene fantastike — i to da je bio na jako lošim drogama. Razlog zašto je ta ideja monstruozna jest sljedeći: razmislite o onome što je on u početku predložio — i što se još uvijek događa — da privatna tvrtka, kojom bi on doživotno upravljao, anektira okupirani teritorij Gaze. Zanimljivo je da su Europljani na to pristali, jer su mislili da se radi samo o Gazi. Ali nije. Bili su u krivu. To je bilo mnogo veće od toga. Radilo se, kako sada vidimo, o zamjeni međunarodnog poretka koji je proizašao iz 1945., iz razaranja Drugog svjetskog rata, Holokausta i svega ostalog", kaže Varoufakis.
"Gledajte, Ujedinjeni narodi su se, bez sumnje, pokazali posebno slabima. On je to rekao, zar ne? Čuli smo ga kako kaže: „Oh, nisu riješili nijedan rat.“ Pa, postoji razlog za to: zato što ljudi poput njega stalno stavljaju veto na svaki ozbiljan mirovni prijedlog na razini Vijeća sigurnosti."
"Ali cijela poanta onoga što on radi u biti je stvaranje neprirodnog saveza velikog biznisa. To je — znate — ono što zagovaraju tehnološki moćnici poput Petera Thiela i raznih članova te klike koji su bili uz njega tijekom njegove inauguracije, druge inauguracije. To je nova ideologija: ideologija korporacija koje nalikuju, ako hoćete, ako se vratimo nekoliko stoljeća unatrag, Nizozemskoj istočnoindijskoj kompaniji ili Britanskoj istočnoindijskoj kompaniji. Taj monstruozni — kako da to kažem — košmar sada se vraća, u vrlo klimavom obliku, s poveljom koja ne vrijedi papira na kojem je napisana. Ali to je cijela namjera. Tamo nas guraju."
"To uopće nije bez presedana. Tako je kapitalizam napravio svoje prve nesigurne korake. Sjećate se Istočnoindijske kompanije, i nizozemske i britanske? Kako je to funkcioniralo? U slučaju Britanske istočnoindijske kompanije, dok je William Shakespeare negdje u Londonu pisao dramu, poslovni ljudi su se okupili i svaki je ubacio iznos jednak današnjoj milijardi funti ili dolara, ili čemu već, kako bi osnovali tu kompaniju. I ta je kompanija na kraju — nemojmo to zaboraviti — bila prvi kolonizator. Imala je 200.000 vojnika pod svojim zapovjedništvom. Preuzela je Indiju. Preuzela je Indoneziju. Tek su kasnije države došle i zapravo nacionalizirale kolonijalizam", dodao je.
"Dakle, vraćamo se mnogo stoljeća unatrag. To možda izgleda neviđeno ako prihvatimo narativ u koji smo pogrešno bili uvjeravani, da je postojeći poredak trajan posljednjih 60 ili 70 godina. No u biti, Trump, uz suučesništvo Europljana — barem u njihovim djelima, ako ne i u riječima — pokušava održati američku hegemoniju: hegemoniju vrlo uske vladajuće klase u Sjedinjenim Američkim Državama, a ne hegemoniju naroda Sjedinjenih Država, nad ostatkom svijeta", kaže grčki ekonomist.
