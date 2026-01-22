"Monstruozno" — Varoufakis o Trumpovom Odboru za mir, "poput nečega iz znanstvene fantastike"

"Kad sam prvi put, prije nekoliko mjeseci, čuo za odbor za Gazu, pomislio sam da je to nešto što bi Philip K. Dick smislio — dio znanstvene fantastike — i to da je bio na jako lošim drogama. Razlog zašto je ta ideja monstruozna jest sljedeći: razmislite o onome što je on u početku predložio — i što se još uvijek događa — da privatna tvrtka, kojom bi on doživotno upravljao, anektira okupirani teritorij Gaze. Zanimljivo je da su Europljani na to pristali, jer su mislili da se radi samo o Gazi. Ali nije. Bili su u krivu. To je bilo mnogo veće od toga. Radilo se, kako sada vidimo, o zamjeni međunarodnog poretka koji je proizašao iz 1945., iz razaranja Drugog svjetskog rata, Holokausta i svega ostalog", kaže Varoufakis.