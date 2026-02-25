Rakić: "Anušićev posjet Izraelu u ovom trenutku je bio loš potez"

"Ovo što se pokazalo posljednjih dana govori o činjenici da mi nemamo koherentnu vanjsku politiku. Suradnja dvaju brda ne postoji. Animozitet predsjednika i premijera je prevelik i manifestira se u gotovo svakom vanjskopolitičkom potezu pa tako i u ovome. Činjenica jest da nije bilo dogovora, da je to bila samo odluka Vlade. Ne mislim da se baš oko svega trebaju dogovarati, ali trebalo bi se znati tko kamo ide i pritom uvažiti i mišljenje ovog drugoga. Ustavom su razgraničene ingerencije premijera, odnosno Vlade i predsjednika pa ako svako malo pozivamo Ustavni sud radi niza situacija, onda bi Ustavni sud trebao jednom za svagda reći što je čija ingerencija", kazala je.