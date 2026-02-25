VANJSKOPOLITIČKA ANALITIČARKA
Rakić: "Anušićev posjet Izraelu u ovom trenutku je bio loš potez"
Dugogodišnja vanjskopolitička novinarka i analitičarka Mirjana Rakić bila je gošća Nine Kljenak u Studiju uživo N1 televizije gdje je komentirala govor o stanju nacije američkog predsjednika Donalda Trumpa, četvrtu godišnjicu rata u Ukrajini, a prije svega posjet ministra obrane Ivana Anušića Izraelu.
"Ovo što se pokazalo posljednjih dana govori o činjenici da mi nemamo koherentnu vanjsku politiku. Suradnja dvaju brda ne postoji. Animozitet predsjednika i premijera je prevelik i manifestira se u gotovo svakom vanjskopolitičkom potezu pa tako i u ovome. Činjenica jest da nije bilo dogovora, da je to bila samo odluka Vlade. Ne mislim da se baš oko svega trebaju dogovarati, ali trebalo bi se znati tko kamo ide i pritom uvažiti i mišljenje ovog drugoga. Ustavom su razgraničene ingerencije premijera, odnosno Vlade i predsjednika pa ako svako malo pozivamo Ustavni sud radi niza situacija, onda bi Ustavni sud trebao jednom za svagda reći što je čija ingerencija", kazala je.
"Sumnjam da Anušić ne zna s kim se sastao"
Rakić smatra da bi to pomoglo razjašnjavanju situacija poput odlaska ministra Anušića u Izrael kako ne bi naknadno bilo propitivanja je li trebao tamo ići ili ne.
"Izuzetno je loše za jednu zemlju kada se na taj način počnu propitivati potezi premijera, Vlade i predsjednika", dodala je.
Anušićev posjet Izraelu Rakić smatra lošim potezom u ovom trenutku.
"Izrael je pod optužbom za genocid zbog onoga što se događa na terenu u posljednje dvije godine. Zato bi trebalo biti oprezan oko toga zašto se tamo ide, na koji način i što se želi postići tim posjetom", napomenula je.
Upozorila je na to da se Anušić ondje sastao s ministrom obrane Israelom Katzom koji svako malo daje neke šovinističke izjave.
"Njegove izjave nadilaze ono što inače zovemo govorom mržnje. Sumnjam da to naš ministar ne zna."
Milanović poput Trumpa u kritikama EU-a
Osvrnula se i na kritičke izjave predsjednika Zorana Milanovića o čelnicima Europske unije. Time se, kaže, on nadovezuje na američkog predsjednika Trumpa koji od početka propituje koliko su oni koji predstavljaju EU u stanju donositi odluke i držati se tih odluka.
"U tom smislu, predsjednik Milanović je u pravu kada kaže da iz Bruxellesa stižu razni signali prema pojedinim zemljama, a pogotovo prema rubnim zemljama blizu Rusije. Moram priznati da je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen jučer u Kijevu (povodom četvrte godišnjice ruske agresije, nap.a.) je izgledala vrlo neuvjerljivo kada je domaćinima poručila: ako ne uspijemo na ovaj način, uspjet ćemo na neki drugi. Koji je to drugi način", zapitala se.
"Većina ne vjeruje Trumpovim tvrdnjama"
Rakić je prokomentirala i govor o stanju nacije američkog predsjednika Trumpa u kojemu je ustvrdio da je nastupilo "zlatno doba Amerike".
"Svaka mu čast. Čovjek koji ima blizu 80 godina drži govor od skoro tri sata. To je blizu (Fidela) Castra. Činjenica je da on voli spektakl. On je čovjek medija, zna se zaustaviti pred kamerom jednako kao što je znao uvesti i hokejaše koji su osvojili zlatnu medalju na Olimpijskim igrama To su bile ovacije. Netko je izbrojao da su republikanci u tih sat i 47 minuta njegovog govora stotinu puta ustajali i aplaudirali mu", kazala je.
Što se tiče Trumpovih tvrdnji da je riječ o 'zlatnom razdoblju' nikad doživljenom u američkoj povijesti, Rakić je kazala kako sami Amerikanci u prilično velikom broju ne vjeruju u to.
"Više od 50 posto ih ne vjeruje u podatke koje on iznosi u svojim javnim nastupima ili preko svoje mreže, a to je da se bolje živi, da je stavio inflaciju pod kontrolu, da su skoro svi imigranti kriminalci.. Ali klonio se spomenuti nemire koje je izazvala njegova politika."
"Zaratiti s Iranom nije isto što i oteti Madura"
Što se tiče Trumpove izborne baze, Rakić kaže da jezgra MAGA pokreta i još neki u Republikanskoj stranci ostaju uz njega, a da bi do prevage moglo doći oko pitanja Latinoamerikanaca i crnog stanovništva.
"Sve njih manje brine što se događa u svijetu. Njih zanima ono što je kod kuće i tu bi Trump mogao imati problema do studenoga kada su izbori za Kongres."
Svijet s neizvjesnošću prati i što će Trump poduzeti prema Iranu. Rakić smatra kako je ovo trenutak da se ponovno sjedne za pregovarački stol.
"Trump kaže da daje prednost diplomaciji no smatram da bi trebao dati prednost i zdravom razumu. Zaratiti s Iranom drugo je nego oteti predsjednika Venezuele. U Iranu je teokratski režim, ajatolah je predstavnik Boga i bez obzira na ono što je bilo s prosvjednicima, on ne može sa sigurnošću reći da će svi stati na njegovu stranu. Može se ići i na udar na sam vrh svećenstva u Iranu i na Nacionalnu gardu, ali mislim da američki vojni vrh nije za takve udare", kazala je.
Govoreći o Trumpovom odnosu prema ratu u Ukrajini, Rakić je kazala da je ponovno izveo na međunarodnu scenu Vladimira Putina.
"Dakle, nekoga tko je agresor i tko ničime izazvan ratuje protiv jedne zemlje. Time je poništio sve prijašnje situacije", kazala je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare