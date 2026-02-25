bez odgode
Upozorenje svim Chrome korisnicima: Odmah napravite ovo
Google je izdao novo upozorenje za korisnike Chromea. Milijune korisnika se poziva da bez odgode provjere svoje postavke.
Oglas
Google je upravo objavio novu verziju svog popularnog internetskog preglednika te se savjetuje da je instalirate što je prije moguće. Najnovije ažuriranje donosi tri važne sigurnosne zakrpe, a svaka od njih nosi Googleovu oznaku "visokog“ rizika, piše Express.
Iako se čini da zasad nisu aktivno iskorištavane u stvarnim napadima (tzv. zero-day prijetnje), dovoljno su ozbiljne te je ključno provjeriti jesu li svi preglednici ažurirani i pokreću li najnoviju verziju.
"Stabilni kanal ažuriran je na verziju 145.0.7632.116/117 za Windows/Mac i 144.0.7559.116 za Linux, a ažuriranje će se postupno uvoditi tijekom sljedećih dana/tjedana“, objasnio je Google u objavi na blogu.
Vijest o ovom ažuriranju dolazi samo nekoliko dana nakon što je Google ispravio još jedan vrlo ozbiljan sigurnosni propust.
Taj nedostatak, koji je dobio zabrinjavajuću oznaku „zero-day“, mogao bi omogućiti hakerima pristup preglednicima i pokretanje opasnog koda, a da korisnici pritom uopće ne primijete da nešto nije u redu.
Slijedite ove upute za ažuriranje Chromea.
Za ručno ažuriranje kliknite na izbornik Više (tri točke), zatim idite na Postavke > O pregledniku Chrome. Ako je ažuriranje dostupno, Chrome će ga početi preuzimati. Ponovno pokrenite Chrome kako biste dovršili ažuriranje i zaštitili se.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas