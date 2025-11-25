objavio memoare
Tsipras žestoko opleo po Varoufakisu: Nitko ga nije mogao podnijeti. Kad mi je predstavio svoj "Plan B" nisam znao bih li plakao ili se smijao
Bivši grčki premijer Alexis Tsipras je objavio memoare, u kojima se prisjeća razdoblja kada je Atena bila na rubu izlaska iz eurozone i u njoj žestoko kritizira svog bivšeg ministra financija Yanisa Varoufakisa.
U knjizi pod naslovom "Ithaki" (Itaka), koja ima 762 stranice, Tsipras opisuje svoj politički put, brani političke odluke i pokušava pružiti određenu samorefleksiju, prenosi Politico.
Kritičan je i prema nekolicini bivših saveznika, posebno prema vatrenom Varoufakisu, s kojim se razišao na vrhuncu krize eurozone 2015. godine. Tsipras priznaje da je "podcijenio ljudski faktor" kada ga je birao te tvrdi da je Varoufakis bio "više slavna osoba nego ekonomist".
Tsipras je imao 34 godine kada je postao čelnik stranke Syriza i nadzirao njezin izborni skok s 4,6 posto 2009. na 36,3 posto 2015. godine.
Radikalna ljevičarska stranka postala je poznata diljem Europe na vrhuncu financijske krize 2015., kada se činilo da će Tsipras i Varoufakis, u visokorizičnim pregovorima s njemački predvođenim zagovornicima stroge štednje u Europskoj uniji, izvesti Atenu iz eurozone.
U srpnju 2015., nakon pobjede na referendumu kojim su Grci odbacili predložene uvjete EU-a za spašavanje - simboličnu pobjedu koja je na kraju malo toga promijenila - Tsipras je promijenio smjer, prihvatio novi paket pomoći kako bi Grčka ostala u eurozoni i ponovno bio izabran u rujnu.
Napustio je dužnost 2019., a u knjizi više puta kaže da nikada nije ozbiljno razmatrao ideju tzv. Grexita iz eurozone, ali potvrđuje da je rizik bio stvaran i dio plana bivšeg njemačkog ministra financija Wolfganga Schäublea, dok su fiskalni problemi Atene potresali zajedničku valutu.
Negativni protagonist
Tsipras piše da je Varoufakis tome pridonio pristupom na rubu sukoba i strategijom balansiranja sve dok nije bio "smijenjen" iz Ministarstva financija.
"Varoufakis je od vrijednog aduta postao negativan protagonist. Ne samo da ga naši potencijalni saveznici nisu mogli podnijeti, nego ni njegovi vlastiti kolege", rekao je.
Tsipras se konačno razočarao u svog ministra financija kada mu je Varoufakis predstavio svoj "Plan B", koji je uključivao uvođenje paralelne valute putem vrijednosnih bonova.
"Njegova ideja je bila da umjesto davanja novca umirovljenicima i zaposlenicima, tiskamo bonove koje bi mogli koristiti za kupnju roba i usluga. Kad sam to čuo, nisam znao bih li plakao ili se smijao. Pitao sam ga je li ozbiljan", prisjetio se Tsipras.
Opisao je i pokušaje svoje vlade da se okrene Kremlju zbog financijske pomoći. Tijekom sastanka u Sankt-Peterburgu 19. lipnja 2015., Tsipras je predložio ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da napravi simboličnu investiciju od 200 do 300 milijuna eura u grčke državne obveznice.
"Njegov odgovor bio je iskren i brutalan. Putin je rekao da bi radije dao novac sirotištu jer bi, rekao je, dati ga Grčkoj bilo kao baciti ga u smeće."
Predložio je Grčkoj da postigne sporazum s Europljanima, posebno s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel.
U listopadu ove godine je Tsipras podnio ostavku na parlamentarni mandat i napustio Syrizu, dok se sve više špekulira da će osnovati novu stranku.
