Mike Waltz

Veleposlanik SAD-a u UN-u: Sve opcije oko Irana su na stolu

author
Hina
|
16. sij. 2026. 06:28
AFP
Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Veleposlanik SAD-a u Ujedinjenim narodima u četvrtak je rekao da su Washingtonu „sve opcije na stolu” po pitanju intervencija u Iranu.

Američki predsjednik Donald Trump je „čovjek od djela, ne od beskrajnih riječi, kao što je slučaj u Ujedinjenim narodima”, rekao je veleposlanik SAD-a u toj instituciji Mike Waltz na sastanku Vijeća sigurnosti u New Yorku, sazvanom na američki zahtjev. 

„On je jasno dao do znanja da su sve opcije na stolu kako bi se zaustavilo krvoproliće”, dodao je Waltz. 

Trump od početka krvavih prosvjeda u Iranu prije dva tjedna prijeti Teheranu vojnom intervencijom. Prosvjedi su započeli 28. prosinca kad su na ulice izašli trgovci nezadovoljni značajnim padom vrijednosti iranske valute riala i sve gorom ekonomskom situacijom. 

Prerasli su u demonstracije diljem zemlje protiv autoritarnih vlasti, na koje su one odgovorile nasilnim suzbijanjem, piše agencija dpa. Vjeruje se da je dosad ubijeno već nekoliko tisuća prosvjednika. 

Teme
Donald Trump Ekonomska kriza u Iranu Iranski prosvjedi Nasilno suzbijanje Vojna prijetnja

