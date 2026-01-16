Veleposlanik SAD-a u UN-u: Sve opcije oko Irana su na stolu

Veleposlanik SAD-a u Ujedinjenim narodima u četvrtak je rekao da su Washingtonu „sve opcije na stolu” po pitanju intervencija u Iranu.
Oglas
Američki predsjednik Donald Trump je „čovjek od djela, ne od beskrajnih riječi, kao što je slučaj u Ujedinjenim narodima”, rekao je veleposlanik SAD-a u toj instituciji Mike Waltz na sastanku Vijeća sigurnosti u New Yorku, sazvanom na američki zahtjev.
„On je jasno dao do znanja da su sve opcije na stolu kako bi se zaustavilo krvoproliće”, dodao je Waltz.
Trump od početka krvavih prosvjeda u Iranu prije dva tjedna prijeti Teheranu vojnom intervencijom. Prosvjedi su započeli 28. prosinca kad su na ulice izašli trgovci nezadovoljni značajnim padom vrijednosti iranske valute riala i sve gorom ekonomskom situacijom.
Prerasli su u demonstracije diljem zemlje protiv autoritarnih vlasti, na koje su one odgovorile nasilnim suzbijanjem, piše agencija dpa. Vjeruje se da je dosad ubijeno već nekoliko tisuća prosvjednika.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas