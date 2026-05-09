EKSTREMISTI SVE POPULARNIJI
Rast radikalne desnice u Europi: Puhovski za N1 kaže da nas spašava to što je HDZ "nesvrstana desna stranka"
Radikalni desni populist Nigel Farage potukao je laburiste i konzervativce na lokalnim izborima u Velikoj Britaniji, u Rumunjskoj su radikalni desničari srušili vladu, a u Njemačkoj je AfD postala najpopularnija stranka. Ti su recentni događaji potvrdili trend rasta popularnosti ekstremne desnice diljem Europe
Jer, u Italiji je na vlasti radikalna populistica Giorgia Meloni, a u Slovačkoj prevrtljivi populistički nacionalist Robert Fico, u Poljskoj radikalni desničari kontroliraju predsjednika Karola Nawrockog. Austrija je jedva izbjegla povratak Slobodarske partije na vlast, baš kao i Nizozemska u kojoj je formirana manjinska vlada kako ne bi vladao Geert Wilders, iako je bio osvojio najveći broj glasova. Danska premijerka Mette Frederiksn nije uspjela ovaj tjedan formirati vladu lijevog centra. U Francuskoj se očekuje uzlet krajnje desnice na idućim predsjedničkim izborima. Na kraju krajeva, i u Hrvatskoj su radikali iz Domovinskog pokreta omogućili HDZ-u i Andreju Plenkoviću još jedan mandat na vlasti.
Zašto se to događa? Zašto ljevica slabi, a desnica i to ona radikalna snažno raste? Trebamo li se bojati tog novog političkog trenda koji se Europom širi poput požara? O tome smo razgovarali s političkim filozofom Žarkom Puhovskim.
"Za nas radikalna varijanta nije opasnost jer imamo HDZ"
"Kod nas je već desetljećima HDZ brana protiv radikalne desnice jer svakih par godina usiše značajan dio potencijala radikalne desnice na svoja široka pleća i to se razvodni kroz njihovu aktivnost. Kod nas je samo pitanje koliko će HDZ ići daleko radikalno desno kako bi primirio radikalne desničare u manjim strankama koji nemaju šanse. HDZ je neko vrijeme išao jako desno pa su se prestrašili i sad prikočili, pa igraju ulogu nesvrstane desne stranke. I zato kod nas radikalna varijanta nije opasnost", ističe Puhovski.
No, u Njemačkoj i Francuskoj imaju šansu preuzeti vlast, u gospođa Meloni drži Italiju u rukama, dok u rubnim država, novim članicama poput Mađarske na zadnjim izborima uopće nije bilo nikog na centru ili ljevici među kandidatima. Naprosto su se, nastavlja politolog i filozof Puhovski, utopili u Magyarovu populističku priču protiv Orbana. Tamo gdje je biti ili ne biti, ljevica i liberali se guraju u neku vrstu populističkog centra kako bi smjenili vlast, to bi se moglo dogoditi u Srbiji, a nešto slično se događa u Slovačkoj.
Tri razine globalnog naleta desnice
"Globalno je desnica u naletu na tri razine: prva je Donald Trump, koji je nametnuo jedan tip desničarskog govora, naizgled bez ideologije, samorazumljivog govora s populističkim štihom, a dolazi iz najmoćnije države svijeta. Za nas, koji nismo desničari, prava je sreća što je Trump toliko prevrtljiv da ga je gotovo nemoguće slijediti. To slabi desnicu u manjim državama jer desnica svuda hoće biti suverenistička, a to je nužno orijentirano protiv Trumpa, dok oni ne mogu previše biti ni protiv njega", upozorava Puhovski.
Druga je razina, nastavlja, to što desnici u korist ide što se ljevica socijalno osramotila.
"Nekoliko desetljeća se bavi obiteljskim, svjetonazorskim, seksualnim I kulturnim pitajnima, a ekonomiju je faktički ostavila po strani. Nemaju značajnijih ekonomskih inicijativa, a to je nekad bila snaga ljevice. Značajnije socijaldemokratske stranke, poput engleskih laburista, SDP-a kod nas ili ljevice u Italiji izgubile su vezu sa sindikatima", naglašava.
Antisemitizam prebačen na ljevicu
Treća razina je to što je desnica uspješno izvršila obrat pa su danas oni za Izrael, a ljevica protiv Izraela.
"Dio svog povijesnog tereta antisemitizma uspješno su prebacili na ljevicu zbog ljevičarske nekritičke podrške Palestini. Ja sam za podšku Palestini, ali da bude država u kojoj su poštuju ljudska prava, a ne da žene u toj državi nemaju ljudska prava", ističe Puhovski.
Dodao je i kako je istovremeno desnica danas bliža Rusiji nego ljevica, a Rusija je više od sto godina bila rezerovoar za ljevicu u Europi.
"Kad se odnosi s Rusijom u skoroj budućnosti opet normaliziraju, desnica će imati, uz bazen u Izraelu, i bazen u Rusiji. Vladimir Putin i Benjamin Netanyahu odgovaraju mačo idelau desnice jer znaju lupiti šakom o stol i pokrenuti tenkove, a to desnicu uvijek impresionira", ocijenio je Puhovski.
Zašto ljevica i liberali tako ubrzano slabe?
"Problem je ljevice što je podlegla modi i odala se postmodernom sindromu koji odbija klasične ideologije, a nisu usvojili nova moderna shvaćanja, nove aspekte kritike totalitarizma što bi omogućilo kritiku populizma. Štoviše, imate lijeve populiste koji su ljevicu doveli u isti koš s desnicom, ali su kopija, a ljudi su uvijek za original a ne za kopiju. Sami su nasjeli na novi koncept društva, tzv. formiranog društva u kojem nema klasnih razlika, iako sve analize pokazuju da se klasne razlike zaoštravaju, a bogatstvo manjine u odnosu na većinu stalno raste", naglasio je Puhovski.
Hoće li radikalna desnica u Europi jačati?
"Histerična militarizacija EU posljednjih šest mejseci automatski podržava desnicu koja je uvijek na toj strani. Jačanje desnice onemogućava federalizaciju EU-a što zagovara naš poznati desničar predsjednik Zoran Milanović, a primirje Rusije I Ukrajine zaustavit će djelomično militarizaciju Unije. Sad je samo pitanje hoće li radikale pripitomiti dolazak na vlast, što se često događalo. Vidimo kao primjer Giorgiju Meloni, koja pet dana u tjednu na granici liberalnog koncepta vodi EU, a preko vikenda pjeva fašističke pjesme na mitinzima - to je najmanje loše što možemo očekivati", zaključio je filozof Puhovski.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare