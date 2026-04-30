SILVIA SALIS
Bivša olimpijska bacačica kladiva nova je prvakinja talijanske ljevice, želi srušiti Meloni
Fragmentirana talijanska ljevica pronašla je novu figuru i brzo se pretvara u potencijalnu izazivačicu desničarskoj premijerki Giorgiji Meloni. Riječ je o Silviji Salis, bivšoj olimpijskoj bacačici kladiva, koje je aktualna gradonačelnica Genoe.
Nacionalnu pozornost privukla je, piše Politico, ranije ovog mjeseca kad je organizirala veliki techno party na Piazzi Matteotti. Fotografije nje za DJ miksetom brzo su se proširile društvenim mrežama. Nemoguće je bilo ne primijetiti kontrast s Meloni, čiji je prvi čin na vlasti bio suzbijanje ilegalnih rave zabava.
Njezin trenutak za ulazak na talijansku političku pozornicu teško da bi mogao biti bolji. Vlada Giorgije Meloni pretrpjela je težak poraz na referendumu o reformama pravosuđa u ožujku, što je ulilo novo povjerenje među oporbenim strankama, koje su odjednom osjetile da imaju šanse za pobjedu na sljedećim općim izborima, koji se moraju održati prije kraja sljedeće godine. Ali, prije toga ljevici će trebati izborni kandidat.
Četrdesetogodišnja Salis je suzdržana oko toga je li to ona. U izjavama za dnevne novine La Stampa početkom ožujka priznala je: "Lagala bih kad bih rekla da me jednog dana ne zanima bavljenje nacionalnom politikom". No, od tada je opreznija dok planira svoj sljedeći potez u kontekstu visokih očekivanja diljem zemlje. Primijetila je da je njezini pratitelji na društvenim mrežama sad "kontinuirano" pritišću da se probije na nacionalnu scenu.
Unatoč oprezu, već gradi zamah. Nedavna anketa koju je provela agencija Noto sugerira da bi njezina (još nepostojeća) stranačka lista mogla osvojiti oko 6,5 posto na nacionalnoj razini. To je izvanredno s obzirom na to da nema stranku i nije proglasila svoju kandidaturu. To bi također dovelo podršku talijanskoj lijevoj koaliciji na 45,5 posto, što je tek nešto manje od desničarske koalicije s 46,8 posto.
Desničarske novine također je sada gotovo svakodnevno napadaju, što je znakovit znak da već uznemiruje dijelove establišmenta iz svoje sjeverne baze. Zasad su dva glavna teškaša za predizbore na ljevici.
Elly Schlein, čelnica Demokratske stranke, i Giuseppe Conte iz populističkog Pokreta 5 zvijezda. Salis kaže da ne želi biti dio predizbora, ili čak glasati na jednom, što je potaknulo nagađanja da je njezin plan da se uvuče kasno kao potencijalni kandidat na izborima.
Salis je tvrdila da umjesto predizbora kandidata treba birati dogovorom između stranaka. Na pitanje razmišlja li o presedanu koji je postavila njezina vlastita kampanja za gradonačelnicu ujedinjujući stranke u Genovi, odgovorila je potvrdno. U intervjuu za Politico, sugerirala je da ima ono što je potrebno da ujedini ljevicu. Uostalom, pobijedila je u utrci za gradonačelnicu u Genovi kao umjerena kandidatkinja, osiguravši podršku stranaka s svih stranaka centra i ljevice.
"Kao sportaš, da biste pobijedili u bilo čemu - regionalnom, nacionalnom, olimpijskom - morate se žrtvovati. Isto vrijedi i za politiku. Da biste pobijedili, morate ostati ujedinjeni, što znači kompromis", istaknula je. Inzistirala je na tome da je nedostatak jedinstva jedino što sprječava ljevicu da ozbiljno izazove Meloni: "Nije pitanje vođe, već da se predstavite ujedinjeni, dajući tu poruku kompaktnosti, progresivne snage spremne vladati".
Poput Meloni, naginje se narativu normalnosti, predstavljajući se kao proizvod svakodnevnog talijanskog života. Deset je puta bila nacionalna prvakinja i dvostruka olimpijka u bacanju kladiva. Karijeru je okončala zbog ozljede, neposredno prije Igara u Rio de Janeiru 2016. Bila je potpredsjednica Talijanskog olimpijskog odbora kada je izabrana za gradonačelnicu kao kompromisna kandidatkinja, izvan politike.
Njezin izgled izazvao je i pažnju i podsmijeh, a kritičari su se rugali njezinom ugledu influencerice. Dizajnerska odjeća i pažljivo odabran imidž postali su dio političke debate, a kritičari su se rugali njezinim sunčanim naočalama Bottega Veneta i štiklama Manolo Blahnik od 1200 eura.
"Mizoginija u politici je stvarna", odgovorila je kada su je pitali o kritičarima. "Imamo pjesmu: Ako si lijepa, bacaju kamenje na tebe; ako nisi, svejedno ga bacaju". Za žene, ustvrdila je, osuđivanje je konstanta. "Sve se udaljava od kompetencija za osobno, privatno".
Salis je naglasila da Meloni nije uspjela iskoristiti svoju premijersku poziciju kako bi ostvarila šire koristi za žene. "Biti prva žena na čelu vlade propuštena je prilika", rekla je dodajući da su inicijative za podršku ženama poništene. "Nije dovoljno da je vaša osobna karijera dobro išla ako ne date pravi impuls politikama koje podržavaju žene", dodala je.
Kad bi sama bila u vladi, inzistirala bi da bi pomogla ženama financiranjem socijalnih usluga poput skrbi za djecu, skrbi za starije osobe i podrške ranjivim obiteljima. "Kad su te usluge nedovoljno financirane, uvijek su žene te koje plaćaju cijenu", rekla je.
Salisine najistaknutije inicijative kao gradonačelnice bile su progresivne. Njezin prvi čin bio je registracija rođenja 11 djece lezbijskim parovima u inozemstvu. Otvorila je općinski ured za prava LGBTQ+ i uvela minimalnu plaću za gradske ugovore. Također je podržala propalestinske ciljeve.
Ljevica se, istaknula je, mora usredotočiti na "pragmatična, konkretna" pitanja. Salisino ograničeno političko iskustvo moglo bi joj ići na ruku, ali tvrdila je da je prilagodljiva.
Preuzela je kontrolu nad jednim od najvažnijih talijanskih gradova "okupljanjem kompetentnog tima i učenjem iz dana u dan, kao i svatko u novi posao".
Iskustvo, tvrdila je, dolazi u različitim oblicima. Istaknula je disciplinu elitnog sporta i svoj rad unutar talijanskog olimpijskog sustava, gdje se bavila ministarstvima, međunarodnim partnerima i velikim događajima.
Talijanska ljevica vidi Salis kao kandidatkinju s uvjerljivom osobnom pričom i nedostatkom političke prtljage, koja može premostiti podjele i povezati se s mlađim biračima.
"Ljevica uvijek čini samo jednu grešku, inače bi vladala kontinuirano. Uvijek se pokazuje podijeljenom... Morate se zapitati: Je li bolje za mene da se pridružim vladi žrtvujući mali dio svoje ideologije ili je važnije da se držim svog tvrdog, beskompromisnog stava i izgubim izbore, te da ne vrijedim ništa kao oporba?", poručila je.
