VIDEO / Nakon devet godina bijega u Kostariki uhićen Hrvat: Objavljena snimka izručenja

Muškarac je uhićen na Kostariki temeljem Interpolove tjeralice.
Uhićen nakon 9 godina bijega u San Joeeu
U četvrtak 16. listopada 2025. u San Joseu, glavnom gradu Kostarike, provedeno je izručenje 50-godišnjeg hrvatskog državljanina nadležnim pravosudnim tijelima Republike Hrvatske.
Naime, muškarac je na Kostarici uhićen temeljem Interpolove međunarodne tjeralice raspisane po nalogu Županijskog Suda u Zagrebu, u svrhu izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 13 godina radi počinjenja kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja koje je bilo uključeno u krijumčarenje droge.
Pedesetogodišnjaku slijedi 13 godina zatvora
Po dolasku u Zračnu luku Zagreb u srijedu 17. listopada, muškarac je od strane ATJ Lučko prepraćen i predan u zatvor u Zagrebu.
MUP je objavio snimku preprate 50-godišnjaka pod nadzorom pripadnika ATJ Lučko koju možete pogledati u nastavku.
