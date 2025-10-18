Oglas

interpolova tjeralica

VIDEO / Nakon devet godina bijega u Kostariki uhićen Hrvat: Objavljena snimka izručenja

author
N1 Info
|
18. lis. 2025. 19:20
uhićenje diler s kostarike
MUP

Muškarac je uhićen na Kostariki temeljem Interpolove tjeralice.

Oglas

Uhićen nakon 9 godina bijega u San Joeeu

U četvrtak 16. listopada 2025. u San Joseu, glavnom gradu Kostarike, provedeno je izručenje 50-godišnjeg hrvatskog državljanina nadležnim pravosudnim tijelima Republike Hrvatske.

Naime, muškarac je na Kostarici uhićen temeljem Interpolove međunarodne tjeralice raspisane po nalogu Županijskog Suda u Zagrebu, u svrhu izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 13 godina radi počinjenja kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja koje je bilo uključeno u krijumčarenje droge.

Pedesetogodišnjaku slijedi 13 godina zatvora

Po dolasku u Zračnu luku Zagreb u srijedu 17. listopada, muškarac je od strane ATJ Lučko prepraćen i predan u zatvor u Zagrebu.

MUP je objavio snimku preprate 50-godišnjaka pod nadzorom pripadnika ATJ Lučko koju možete pogledati u nastavku.

Teme
diler s kariba interpolova tjeralica kostarika

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ