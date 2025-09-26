Izraelski premijer
VIDEO / Netanyahu govorio u UN-u: Dio dužnosnika odmah napustili Opću skupštinu
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu prvi je od svjetskih državnika koji se danas obraća Općoj skupštini Ujedinjenih naroda.
Netanyahu se obraća svjetskoj zajednici nakon što je više država objavilo priznanje državnosti Palestine, u trenutku u kojem izraelska vojska jača pritisak na grad Gazu te nakon gotovo dvogodišnje operacije u Pojasu Gaze tijekom koje su počinjeni ratni zločini protiv civila zbog čega je Međunarodni kazneni sud u Haagu prije godinu dana za izraelskim premijerom raspisao tjeralicu.
Dok je Netanyahu dolazio za govornicu, veliki dio članova skupštine napustio je prostoriju, što je popraćeno pljeskom, piše tportal.
BREAKING: Diplomats walk out as Israeli PM begins UN speech.— Sky News (@SkyNews) September 26, 2025
https://t.co/zzUfqh2A6v
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/XjqDD6LBRL
Netanyahu je govor počeo pozdravom obiteljima izraelskih taoca koje Hamas još drži zarobljenima.
Izraelski premijer podsjetio je da je u posljednjih godinu dana, otkad je držao zadnji govor, Izraelu prijetio Iran, Hezbolah i Hamas te da se Izrael osvetio. Spomenuo je operaciju u kojoj je aktiviranjem pejdžera i voki tokija ubijeno 37 članova Hezbolaha, a više od 3000 ljudi je ranjeno. Govori o tome kako je Izrael 'neutralizirao' Iran i ostvario kontrolu nad zračnim prostorom iznad Irana. Članovi skupštine mu plješću, a on se zahvaljuje američkom predsjedniku Donaldu Trumpu zbog američkog bombardiranja iranskih nuklearnih pogona.
Naglasio je da se iranski nuklearni program mora zaustaviti i da se sankcije moraju pojačati.
'Većina svijeta se više ne sjeća 7. listopada, ali Izrael se još uvijek sjeća', rekao je, podsjećajući na Hamasov krvavi napad nedaleko od granice s Pojasom Gaze.
Rekao je da je 48 taoca još uvijek u Hamasovim rukama, od kojih je 20 još uvijek živo, te je nastavio čitanjem imena još uvijek živih taoca.
Hamasu je poručio: 'Spustite oružje, pustite moje ljude. Ako to učinite, preživjet ćete'.
Izravno se obratio taocima.
'Sada bih htio napraviti nešto što nikad nisam. Želim se obratiti izravno taocima. Postavili smo velike zvučnike oko Gaze i nadam se da će me čuti', rekao je Netahyahu.
'Naši hrabri heroji, govori vam premijer Netanyahu, govorim uživo iz UN-a. Nismo vas zaboravili ni na sekundu. Nećemo odmarati dok vas sve ne vratimo kući', rekao je na izraelskom i engleskom, što je popraćeno pljeskom okupljenih u Općoj skupštini.
U nastavku svog govora, rekao je da ako Hamas prestane s ratnim djelovanjima i pusti taoce da rat može prestati odmah
Kritizirao je svjetske vođe zbog mlakog nastupa i zbog kritike Izraela i njegovog rata u Gazi.
'Ne možete izbjeći islamsku oluju žrtvovanjem Izraela. Da bi prebrodili tu oluju, morate stajati s Izraelom, ali to nije ono što vi radite. Pretvorili ste dobro u zlo, a zlo u dobro', rekao je Netanyahu.
'Antisemitizam ne umire. Uvijek se vraća sa svojim lažima. Ponovno i opet ponovno. Ove antisemitske laži imaju posljedice. Posljednjih mjeseci, Židovi su napadani u Kanadi, Australiji, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Nizozemskoj i drugdje. U SAD-u, u Koloradu, starija osoba koja je preživjela Holokaust je živa spaljena, a predivan mladi par je brutalno ubijen ispred muzeja Holokausta. Trumpova administracija se bori protiv takvog antisemitizma i sve vlade bi trebale to slijediti, ali mnoge rade suprotno. Nagrađuju najgore antisemite na svijetu. Ovaj tjedan, lideri Francuske, Velike Britanije i Australije bezuvjetno su priznali državnost Palestine. To su učinili nakon strahota koje je Hamas počinio 7. listopada. Gotovo 90 posto Palestinaca je podržalo taj napad i slavilo ga. Plesali su na krovovima u Gazi i Zapadnoj Obali. Tako su slavili i napade od 11. rujna (napadi na SAD 2001., op.a.). Znate li koju su poruku ovaj tjedan poslali ti lideri - ubijanje Židova se isplati. E, pa i ja imam poruku za njih - ako najveći divljaci na svijetu hvale vašu odluku, niste napravili nešto dobro, nego nešto loše, jako loše. Vaša će sramotna odluka potaknuti terorizam prema Židovima', rekao je Netanyahu.
Rekao je da se Palestinskoj samoupravi ne smije vjerovati te da su danas počeli pregovori sa sirijskim vlastima i da vjeruje da mogu živjeti u miru.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare