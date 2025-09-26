VIDEO / Netanyahu govorio u UN-u: Dio dužnosnika odmah napustili Opću skupštinu

'Antisemitizam ne umire. Uvijek se vraća sa svojim lažima. Ponovno i opet ponovno. Ove antisemitske laži imaju posljedice. Posljednjih mjeseci, Židovi su napadani u Kanadi, Australiji, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Nizozemskoj i drugdje. U SAD-u, u Koloradu, starija osoba koja je preživjela Holokaust je živa spaljena, a predivan mladi par je brutalno ubijen ispred muzeja Holokausta. Trumpova administracija se bori protiv takvog antisemitizma i sve vlade bi trebale to slijediti, ali mnoge rade suprotno. Nagrađuju najgore antisemite na svijetu. Ovaj tjedan, lideri Francuske, Velike Britanije i Australije bezuvjetno su priznali državnost Palestine. To su učinili nakon strahota koje je Hamas počinio 7. listopada. Gotovo 90 posto Palestinaca je podržalo taj napad i slavilo ga. Plesali su na krovovima u Gazi i Zapadnoj Obali. Tako su slavili i napade od 11. rujna (napadi na SAD 2001., op.a.). Znate li koju su poruku ovaj tjedan poslali ti lideri - ubijanje Židova se isplati. E, pa i ja imam poruku za njih - ako najveći divljaci na svijetu hvale vašu odluku, niste napravili nešto dobro, nego nešto loše, jako loše. Vaša će sramotna odluka potaknuti terorizam prema Židovima', rekao je Netanyahu.