VIDEO / Automobil se zabio u ruski konzulat u Sydneyu

REUTERS/Hollie Adams

U ruski konzulat u Sydneyu zabio se automobil, a osoba koja se povezuje sa sudarom uhićena je, izvijestio je u ponedjeljak australski televizijski kanal Sky News.

Na televizijskoj snimci vidi se napušteni automobil s jednim razbijenim prozorom pokraj jarbola s ruskom zastavom na području koje, kako su izvijestili lokalni mediji, pripada ruskom konzulatu u predgrađu Sydneya Woollahri.

A man has allegedly driven an SUV through the gates of Sydney’s Russian Consulate in Woollahra, with a police constable injured in the altercation and residents describing a sizeable police operation. Here's more: https://t.co/FFSE4uhpy7 pic.twitter.com/SdflMfXFKD — The Australian (@australian) September 1, 2025

Glasnogovornik policije rekao je da je uhićena osoba povezana sa sudarom.