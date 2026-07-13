VIDEO / Bukti golemi požar u blizini Pariza: Zatvorena autocesta, stotine vatrogasaca na terenu

Franck DESPREZ / SDIS 77 / AFP

Francuske vlasti u nedjelju su u parišku regiju uputile dva protupožarna zrakoplova nakon što je južno od glavnog grada izbio veliki požar. Vatra je poremetila promet tijekom jednog od najprometnijih vikenda ljetne turističke sezone te dodatno pogoršala stanje u regiji koju je zahvatio novi toplinski val.

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Dužnosnici su požar opisali kao "iznimno snažan" i "izvanrednih razmjera".

Požar je izbio u kasnim poslijepodnevnim satima u prostranoj šumi Fontainebleau, oko 60 kilometara jugoistočno od Pariza. Nekadašnje kraljevsko lovište danas je poznato po šumama i mirnim selima.

Do ranih jutarnjih sati u ponedjeljak vatra je zahvatila oko 800 hektara i nastavila se širiti, zbog čega je djelomično zatvorena autocesta A6, glavna prometnica koja povezuje sjever i jug Francuske, piše France24.

Dolaskom noći protupožarni zrakoplovi morali su prekinuti gašenje.

U obližnjem selu Vaudoue evakuirano je oko 15 kuća, a vatrogasci su branili još nekoliko naselja, priopćila je vatrogasna služba departmana Seine-et-Marne.

#Incendies | 400 sapeurs-pompiers ont été à pied d'œuvre cette nuit pour lutter contre le feu dans la forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne) qui, depuis son déclenchement en bord d'autoroute hier après-midi, a déjà parcouru + de 800 hectares en milieu de nuit.

La lutte continue… pic.twitter.com/kwdnyS9IYw — Pompiers de France (@PompiersFR) July 13, 2026

Stanovnici su se okupili u selu, zabrinuto promatrajući prolazak vozila hitnih službi i pokušavajući doznati jesu li njihove kuće i dalje ugrožene.

Evakuirani stanovnici Valerie i njezin suprug Daniel opisali su trenutak kada su im vatrogasci i vlasti naredili da napuste dom.

"Vidjeli smo kako pepeo pada", rekla je Valerie za AFP, sjedeći pokraj spomenika poginulima u Vaudoueu, ne znajući gdje će provesti noć.

"U automobil smo smjestili mačke i pse... Vatra je bila s obje strane", ispričala je.

Voditelj vatrogasne intervencije Olivier Compta rekao je da bi bez pomoći protupožarnih zrakoplova već bilo potrebno evakuirati i druga sela.

Oko 400 vatrogasaca pokušava staviti požar pod kontrolu. Vatra je izbila uoči francuskog državnog praznika 14. srpnja i prvog velikog vikenda ljetnih godišnjih odmora.

Feu de forêt de #Fontainebleau : les images @CLPRESSFR de la forêt ravagée par les flammes. pic.twitter.com/bDUjh91VWT — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) July 13, 2026

Požar je izazvao velike prometne poteškoće na cestama u tom području, ali i na brzoj željezničkoj pruzi prema jugoistoku zemlje.

Eric Brocardi iz Francuske nacionalne federacije vatrogasaca rekao je da je ovo prvi put da su protupožarni zrakoplovi iz uobičajeno toplijeg i sušnijeg juga zemlje poslani u parišku regiju kako bi gasili požar.

U gašenju sudjeluju i dva protupožarna helikoptera te jedan izviđački zrakoplov.

"Cilj je spasiti ljudske živote i imovinu", rekao je Brocardi dok se požar širio.

Ranije tijekom dana vatrogasci su gasili još jedan požar koji je blokirao autocestu istočno od Pariza i poremetio promet na brzoj željezničkoj pruzi prema jugu Francuske.

#Incendie | Le feu ronge encore la forêt de Fontainebleau sur la commune du Vaudoué. Les sapeurs-#pompiers toujours pleinement engagés appuyez par des moyens aériens.

- Évitez le secteur du Vaudoué

- Différez vos déplacements

- Appelez les sapeurs-pompiers UNIQUEMENT en cas… pic.twitter.com/g04QoBvjX2 — Pompiers de France (@PompiersFR) July 12, 2026

Treći toplinski val

Pariška regija, kao i velik dio Francuske, trenutačno prolazi kroz treći toplinski val od svibnja, što dodatno povećava opasnost od šumskih požara.

Tri ovogodišnja toplinska vala srušila su temperaturne rekorde u više europskih zemalja te, prema procjenama iz Belgije, Velike Britanije, Francuske i Španjolske, uzrokovala tisuće prekomjernih smrtnih slučajeva.

U Francuskoj su zbog vrućina vlasti privremeno obustavile rad triju nuklearnih elektrana.

Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez, koji će u ponedjeljak posjetiti Fontainebleau, rekao je da su šumski požari ove godine već progutali 17.000 hektara.

Kada se pribroje svi požari koji još nisu ušli u službenu statistiku, ukupna opožarena površina dosegnut će oko 25.000 hektara, što je dvostruko više nego u istom razdoblju prošle godine, dodao je.