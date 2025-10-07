VIDEO / Eksplozije u središtu Pariza: Planuo kombi kod ureda premijera

Eksplozije su jutros potresle središte Pariza, prije nego što je izbio požar u kombiju blizu ureda francuskog premijera.
Oglas
Svjedoci su izvijestili da su čuli tri eksplozije preko puta Hotela de Matignon, službene rezidencije premijera Francuske. Požar se dogodio u trenutku kada premijer Sébastien Lecornu treba održati sastanke nakon svoje ostavke, piše Mirror.
Svjedoci su na društvenim mrežama podijelili snimke posljedica eksplozije. Na jednoj snimci vidi se dim koji izlazi iz kombija koji pripada francuskoj tvrtki za javnu rasvjetu.
Lokalni mediji izvještavaju da pariška vatrogasna služba kaže da je požar bio ograničen samo na kombi i da se nije proširio na druge zgrade, prenosi Večernji list.
Incendie en cours rue de Varenne à Paris, une camionnette prend feu à quelques dizaines de mètres de Matignon où sont réunis Sébastien Lecornu, Gabriel Attal et Edouard Philippe notamment @franceinfo pic.twitter.com/aN9dOOlL3F— AudreyTison (@AudreyTison) October 7, 2025
Pariška vatrogasna služba izvijestila je da je požar brzo ugašen. Vatrogasac je na mjestu događaja rekao kako su svjedoci čuli da su detonirale male aerosolske boce.
U incidentu nitko nije ozlijeđen.
Un #incendie de camionnette a eu lieu à côté du bureau du premier ministre, rue de Varenne, vers 9h40. La fumée est visible via notre caméra https://t.co/pIG411w4OD— Guillaume Séchet (@Meteovilles) October 7, 2025
Quelques infos >>> https://t.co/NnY4IC9zm2 pic.twitter.com/Q9qXopJPWD
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas