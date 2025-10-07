Oglas

nema ozlijeđenih

VIDEO / Eksplozije u središtu Pariza: Planuo kombi kod ureda premijera

N1 Info
07. lis. 2025. 11:33
REUTERS / Gonzalo Fuentes / ilustracija

Eksplozije su jutros potresle središte Pariza, prije nego što je izbio požar u kombiju blizu ureda francuskog premijera.

Svjedoci su izvijestili da su čuli tri eksplozije preko puta Hotela de Matignon, službene rezidencije premijera Francuske. Požar se dogodio u trenutku kada premijer Sébastien Lecornu treba održati sastanke nakon svoje ostavke, piše Mirror.

Svjedoci su na društvenim mrežama podijelili snimke posljedica eksplozije. Na jednoj snimci vidi se dim koji izlazi iz kombija koji pripada francuskoj tvrtki za javnu rasvjetu.

Lokalni mediji izvještavaju da pariška vatrogasna služba kaže da je požar bio ograničen samo na kombi i da se nije proširio na druge zgrade, prenosi Večernji list.

Pariška vatrogasna služba izvijestila je da je požar brzo ugašen. Vatrogasac je na mjestu događaja rekao kako su svjedoci čuli da su detonirale male aerosolske boce.

U incidentu nitko nije ozlijeđen.

