VIDEO / Filmska pljačka u Italiji: Komandosi napali blindirana vozila, karabinjeri spriječili krađu

author
N1 Info
|
10. velj. 2026. 07:46
Screenshot / X

Na državnoj cesti 613 koja spaja Lecce i Brindisi, u ponedjeljak, 9. veljače, odvijala se prava drama kada je naoružana skupina izvela nasilni napad na dva oklopna kombija tvrtke "Battistolli" za prijevoz novca.

Unatoč precizno isplaniranoj operaciji i korištenju vojne opreme, pljačka nije uspjela jer su pripadnici karabinjera brzo intervenirali i prisilili napadače na bijeg prije nego što su mogli uzeti novac, izvijestili su talijanski mediji.

Zapaljeni kamion i čavli na cesti

Sukob se dogodio na izlazu za Tuturano. Prema riječima svjedoka i istražitelja, kriminalna skupina djelovala je poput male vojske, koristeći automatsko oružje i eksploziv.

Napadači su zaustavili promet na cesti blokirajući traktor i zapalivši ga, stvarajući protupožarnu barikadu. Istovremeno su posipali čavle po asfaltu kako bi onesposobili gume vozila koja dolaze iz oba smjera i spriječili pristup policiji.

Lažna policija i eksplozija

Članovi bande koristili su automobile s plavim rotirajućim svjetlima, pretvarajući se da su policijska pratnja u civilu kako bi prevarili zaštitare i lakše im se približili.

Maskirani muškarci u bijelo-crnim kombinezonima izašli su iz automobila, naoružani automatskim puškama, koji su odmah otvorili vatru na oklopna vozila. Došlo je i do snažne eksplozije kojom su napadači pokušali probiti oklop jednog od kamiona, što je izazvalo gust oblak dima koji je prekrio cestu.

Razmjena vatre i uhićenje na poljima

U trenutku napada, na mjestu događaja pojavili su se karabinjeri, što je dovelo do izravne razmjene vatre. Jedan od hitaca koje su pljačkaši ispalili pogodio je vjetrobransko staklo službenog automobila, dok je vozilo vojnika u civilu namjerno pogođeno tijekom pokušaja bijega skupine.

Ubrzo nakon neuspjele pljačke, karabinjeri pokrajinskog zapovjedništva Lecce, predvođeni pukovnikom Andreom Siazziom, pokrenuli su veliku potragu na sjevernom području Salenta.

Nakon dojave javnosti o sumnjivom automobilu Alfa Romeo koji se velikom brzinom vozio kroz polja u blizini Squinzana, vojnici su uspjeli presresti vozilo. Tamo su uhićena dvojica muškaraca, navodno iz pokrajine Foggia, koja je u policijskim krugovima poznata po dobro organiziranim bandama specijaliziranim za napade na vozila koja prevoze dragocjenosti.

Iako su pokušali pobjeći pješice kroz polja, nenaoružani, ali i dalje maskirani, dvojica osumnjičenika su svladana i odvedena u kasarnu Lecce.

Teme
karabinjeri krađa

