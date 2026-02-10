VIDEO / Filmska pljačka u Italiji: Komandosi napali blindirana vozila, karabinjeri spriječili krađu

Maskirani muškarci u bijelo-crnim kombinezonima izašli su iz automobila, naoružani automatskim puškama, koji su odmah otvorili vatru na oklopna vozila. Došlo je i do snažne eksplozije kojom su napadači pokušali probiti oklop jednog od kamiona, što je izazvalo gust oblak dima koji je prekrio cestu.