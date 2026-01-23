Oglas

Zapadne sankcije

VIDEO / Francuski specijalci ukrcali se na ruski tanker u Sredozemnom moru

Hina
23. sij. 2026. 20:34
n1 tanker grinch
Screenshot (Twitter)

Francuska mornarica preusmjerila je naftni tanker Grinch, koji je zadržala u četvrtak, prema luci Marseille-Fos radi daljnje istrage, rekao je Reutersu u petak izvor blizak istrazi .

Mornarica je presrela tanker, koji je napustio rusku luku Murmansk početkom siječnja, na temelju sumnji da plovi pod lažnom zastavom i da pripada "floti u sjeni" koja omogućuje Rusiji da izvozi naftu unatoč sankcijama.

Brod je plovio pod zastavom Komora.

Presretanje se dogodilo na otvorenom moru u zapadnom Sredozemlju, između južne obale Španjolske i sjeverne obale Maroka, priopćila je u četvrtak francuska pomorska policija. Dodala je da su operaciju podržale i mornarice drugih zemalja, uključujući Veliku Britaniju.

Ured tužitelja u Marseilleu, koji se bavi pitanjima vezanim uz pomorsko pravo i istražuje slučaj, rekao je u petak da je brod preusmjeren, ali ne i kamo.

EU je nametnula 19 paketa sankcija Rusiji, no Moskva se prilagodila većini mjera i nastavlja prodavati milijune barela nafte zemljama poput Indije i Kine, uglavnom po sniženim cijenama.

Većinu nafte prevozi takozvana flota brodova u sjeni koja djeluje izvan zapadne pomorske industrije.

U listopadu je Francuska je zadržala još jedan sankcionirani tanker, Boracay, pored svoje zapadne obale i pustila ga nakon nekoliko dana.

