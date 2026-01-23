VIDEO / Francuski specijalci ukrcali se na ruski tanker u Sredozemnom moru

Francuska mornarica preusmjerila je naftni tanker Grinch, koji je zadržala u četvrtak, prema luci Marseille-Fos radi daljnje istrage, rekao je Reutersu u petak izvor blizak istrazi .
Mornarica je presrela tanker, koji je napustio rusku luku Murmansk početkom siječnja, na temelju sumnji da plovi pod lažnom zastavom i da pripada "floti u sjeni" koja omogućuje Rusiji da izvozi naftu unatoč sankcijama.
Brod je plovio pod zastavom Komora.
Presretanje se dogodilo na otvorenom moru u zapadnom Sredozemlju, između južne obale Španjolske i sjeverne obale Maroka, priopćila je u četvrtak francuska pomorska policija. Dodala je da su operaciju podržale i mornarice drugih zemalja, uključujući Veliku Britaniju.
France releases footage of the interception of the oil tanker GRINCH in the Mediterranean Sea.— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) January 23, 2026
The vessel was en route from Murmansk at the time of the operation. https://t.co/RtbgCQSoe6 pic.twitter.com/DLS9EIYfPL
Ured tužitelja u Marseilleu, koji se bavi pitanjima vezanim uz pomorsko pravo i istražuje slučaj, rekao je u petak da je brod preusmjeren, ali ne i kamo.
EU je nametnula 19 paketa sankcija Rusiji, no Moskva se prilagodila većini mjera i nastavlja prodavati milijune barela nafte zemljama poput Indije i Kine, uglavnom po sniženim cijenama.
Većinu nafte prevozi takozvana flota brodova u sjeni koja djeluje izvan zapadne pomorske industrije.
U listopadu je Francuska je zadržala još jedan sankcionirani tanker, Boracay, pored svoje zapadne obale i pustila ga nakon nekoliko dana.
