Još su tri iranska satelita lansirana u nedjelju u svemir ruskim lanserima Sojuz, izvijestili su iranski državni mediji, a sve u sklopu proširenja međusobne svemirske suradnje dviju zemalja koje su Sjedinjene Države sankcionirale.

Iran se posljednjih godina sve više oslanja na svoju saveznicu Rusiju kada je posrijedi slanje satelita u orbitu. Kažu da je svrha slanje posljednjih triju pridonijeti praćenju razvoja poljoprivrede, praćenju prirodnih resursa i okoliša.

"Ove su satelite dizajnirali i proizveli iranski znanstvenici... unatoč svim sankcijama i prijetnjama", rekao je iranski veleposlanik u Rusiji Kazem Jalali za državnu televiziju referirajući se na zapadne mjere u vezi s teheranskim nuklearnim programom.

25 grudnia o godzinie 17:11 załoga bojowa rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych z powodzeniem wystrzeliła kosmiczna rakietę nośną średniej klasy typu Sojuz-2.1a z Państwowego Kosmodromu Ministerstwa Obrony Rosji (kosmodrom Plesieck) w obwodzie archangielskim.



To 56 start… pic.twitter.com/dO01mjeWu1 — Martin Demirov 🇸🇰 (@MartinDemirow) December 26, 2025

"S Rusijom surađujemo na raznim područjima. Neka su očigledna, a druga ne želimo pojašnjavati."

Iranska službena novinska agencija IRNA izvijestila je da su tri satelita - Paya, Zafar 2 i drugi Kowsar - namijenjena za nisku Zemljinu orbitu.

Od ruske invazije na Ukrajinu godine 2022. Iran i Rusija produbili su veze, a zapadne zemlje optužuju Iran da osigurava rakete i dronove za ruske napade na Ukrajinu.

Teheran to negira.