Kuga se pojavila i u Zadarskoj županiji, kriv uvezen ovan? Upozorenje za Dalmaciju i Liku

Kuga se najprije pojavila u naselju Bogdanovići. Vlasnici ovaca i koza čija su stada usmrćena nisu htjeli pred kamere, a strah je zavladao u obližnjim selima. "Strah me, sigurno da me je strah. Reagirao sam, nije mi bilo drago, a sada kada mi je bio veterinar, on mi je rekao da nema zaraze i da je sve u redu i odmah mi je draže da se nije dogodila neka šteta", kaže Slavko iz Divojevića.