Kuga se pojavila i u Zadarskoj županiji, kriv uvezen ovan? Upozorenje za Dalmaciju i Liku

Nakon što se kuga malih preživača po prvi put u Hrvatskoj pojavila u naselju Bogdanovići u Splitsko-dalmatinskoj županiji, novi slučaj potvrđen je i na zadarskom području. U Glogovu u Zadarskoj županiji danas je na obiteljskom gospodarstvu eutanazirano 59 ovaca, 10 janjadi i 6 koza.
Oglas
"Bolest se do sada javila u tri slučaja u Splitsko-dalmatinskoj županiji i ovo je prvi slučaj koji se pojavio u Zadarskoj županiji", rekao je načelnik Sektora za veterinarski nadzor Državnog inspektorata Gordan Jerbić. Za sada su službeno potvrđena četiri slučaja. No RTL javlja da se pojavio i peti pa će se prekosutra na gospodarstvu u Splitsko-dalmatinskoj županiji usmrtiti još 11 životinja.
Kuga se najprije pojavila u naselju Bogdanovići. Vlasnici ovaca i koza čija su stada usmrćena nisu htjeli pred kamere, a strah je zavladao u obližnjim selima. "Strah me, sigurno da me je strah. Reagirao sam, nije mi bilo drago, a sada kada mi je bio veterinar, on mi je rekao da nema zaraze i da je sve u redu i odmah mi je draže da se nije dogodila neka šteta", kaže Slavko iz Divojevića.
Neki tvrde da je zarazu izazvao uvezeni ovan za rasplod
Mara Bogić iz Divojevića ima 15-ak ovaca od kojih uz mirovinu zarađuje za život. Za nju bi gubitak stada bio nenadoknadiv. "Bilo bi tu 2000 eura. Bilo bi tri tisuće eura za ovo malo stado kada bi računali i ovce i janjce", rekla je.
Neki tvrde da je krivac za zarazu koja se pojavila u Dalmatinskoj zagori najvjerojatnije ilegalno uvezeni ovan koji je služio za rasplod. Pretpostavlja se i da je stado iz Glogova naselja bilo na ispaši u Splitsko-dalmatinskoj županiji pa se otuda bolest proširila u Zadarsku županiju. No susjedi ne vjeruju da je uvezeni ovan bio uzrok zaraze.
"Nismo nikad! Nikad, mi ostavimo svoje ovce i uzmemo ovako u susjeda pa promijenimo. On dade nama, mi njima i eto ti", kaže Jela Bašić iz Bašića. Iz Ministarstva poručuju da će vlasnici usmrćenih životinja imati pravo naknade štete ako zadovoljavaju sve propise. Iako se kuga ne može prenijeti na veća grla, stočari su svejedno na oprezu.
Zaraza nije opasna za ljude
"Neugodno je, ali što sada. Treba biti ozbiljan i odgovoran u ovom trenutku. Svi su od nadležnih institucija zapravo dobili upute kako se ponašati. U krugu 10 kilometara mislim da su svi toga svjesni i da se tako ponašaju, međutim ja bih apelirao na područje cijele Dalmacije i Like da drže pod nadzorom svoju stoku", kaže Marijan Jurić iz Bogdanovića.
Unatoč rastu broja zaraženih životinja, ljudi ni u kom slučaju nisu ugroženi. "Želim napomenuti da je bolest zarazna samo za male preživače, što znači za ovce i koze.
Za ostale vrste životinja pa i za ljude nije zarazna i meso životinja koje se ne nalaze na zaraženom gospodarstvu neškodljivo je za ljude", poručio je Jerbić. I dalje su na snazi posebne mjere i nadzor zaraženih područja, a otkud je zaraza stigla u Zagoru utvrdit će veterinarska inspekcija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas