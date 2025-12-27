Oglas

Nacionalistički pjevač na koncertu pozvao na rušenje zagrebačke vlasti

27. pro. 2025. 23:08
04.08.2025., Sinj - Veliki koncert Marka Perkovica Thompsona u Sinju. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Marko Perković Thompson održao je koncert u zagrebačkoj Areni. Zagrebačka gradska vlast je uvjetno odobrila i drugi koji se trebao održati sutradan, 28. prosinca, ukoliko Thompson ne izvede Bojnu Čavoglave u sklopu koje se naglašava i ustaški pozdrav "Za dom spremni" koji je koristila i paravojna postrojba HOS u Domovinskom ratu.

"Izbori mogu biti redovni i izvanredni"

Na koncertu za kojeg je prodano 18.600 ulaznica, Thompson se obratio obožavateljima uoči izvedbe pjesme "Bojna Čavoglave" u kojoj se izvodi ustaški pozdrav "Za dom spremni" kojem je izvorište vezano uz ustaške vlasti u NDH, a koristio ga je kao slogan i HOS u Domovinskom ratu. Pozvao je na rušenje Tomaševića i Možemo, koje je nazvao "ekstremnim ljevičarima i ostacima jugokomunista", na izborima koji, kako je rekao, "mogu biti i redovni i izvanredni". 

"Ne radi se ovdje o meni i jednom koncertu. Ovdje se radi o napadu na Domovinski rat i temelje hrvatske države. Znamo da danas Zagrebom upravlja ekstremna ljevičarska sekta i ostaci jugokomunista. Zagreb je glavni grad Hrvatske. Ali i svake Hrvatice i Hrvata gdje god živio. Svi smo mi vezani uz Zagreb. Pozivam sve koji se ne slažu s ovom vlasti koja donosi ovakve odluke da se tome treba protiviti demokratskim putem, putem izbora. Izbori mogu biti i redovni i izvanredni.

Mobilizacija mladih "sokolova"

Pozivam sve mlade, sve iz političkog i javnog života da učine još jedan napor da vama mladima pomognemo da vi, naša mladež, naši sokolovi, naša ljepota, da vi učinite Hrvatsku ponosnom i lijepom kao u snovima. Nećemo trpjeti jad i kukavluk koji nam brani naše budnice iz 1991., koje pjevamo od '91. Bit će još dana, bit će megdana", rekao je Thompson, prenosi RTL.

Potom je krenuo s izvođenjem pjesme "Bojna Čavoglave". Kao i obično, na početku je uzviknuo: "Za dom", a publika je odgovorila sa "spremni".

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
