Britanska policija uhitila je oko 150 ljudi u subotu na prosvjedima podrške Palestinskoj akciji, u posljednjem nizu pritvaranja pristaša otkad je ovu propalestinsku skupinu britanska vlada proglasila terorističkom organizacijom.
Prema zakonu o borbi protiv terorizma, Velika Britanija zabranila je Palestinsku akciju u srpnju nakon što su neki njezini članovi provalili u Kraljevsku zračnu bazu i bojama zaprljali vojne zrakoplove.
Skupina, koja je također ciljala oružane tvrtke u Britaniji koje surađuju s Izraelom, optužila je britansku vladu za sudioništvo u izraelskim ratnim zločinima u Gazi.
Policija je uhitile stotine pristaša Palestinske akcije u proteklih nekoliko tjedana prema zakonu o borbi protiv terorizma, uključujući i više od 500 osoba u jednom danu prošli mjesec, od čega su mnogi uhićeni bili starosne dobi iznad 60 godina.
U subotu, stotine prosvjednika okupile su se u blizini parlamenta u središnjem Londonu kako bi prosvjedovale protiv zabrane djelovanja, dok su mnogi držali transparente na kojima je pisalo: "Protivim se genocidu. Podržavam Palestinsku akciju."
Londonska metropolitanska policija rekla je da je pritvorila oko 150 ljudi za brojne prekršaje, uključujući i napad na policajce i podršku zabranjenoj organizaciji. Nakon uhićenja, reagirao je i Amnesty UK, britanska branša humanitarne organizacije Amnesty Internationala.
🚨BREAKING: Hundreds arrested in Parliament Square for peaceful protest against ban of Palestine Action— Amnesty UK (@AmnestyUK) September 6, 2025
When the Government is arresting people under terrorism laws for sitting peacefully in protest, something is going very wrong here in the UK.
Peaceful protest is a… pic.twitter.com/Is4SPUtWyV
"Stotine uhićenih na Parlament Squareu zbog mirnog prosvjeda protiv zabrane Palestine Action.
Kada Vlada privodi ljude prema antiterorističkim zakonima zato što mirno sjede u prosvjedu, nešto ozbiljno nije u redu ovdje u Ujedinjenom Kraljevstvu", poručili su iz Amnestyja."
"Mirno prosvjedovanje temeljno je pravo. Ljudi su s pravom ogorčeni zbog genocida koji se nastavlja u Gazi i imaju pravo, zajamčeno međunarodnim pravom o ljudskim pravima, izraziti svoj užas.
Amnesty je već dugo kritizirao britanski antiteroristički zakon jer je preširoko postavljen, nejasno formuliran i prijetnja slobodi izražavanja. Današnja reakcija samo dodatno potvrđuje da su naše zabrinutosti bile opravdane."
"Svako ograničenje prava na slobodu izražavanja i mirnog okupljanja mora biti zakonito, nužno i razmjerno u ostvarivanju legitimnog cilja. Kriminalizacija govora u ovom kontekstu dopuštena je jedino kada potiče nasilje ili zagovara mržnju. Samo izražavanje podrške Palestine Actionu ne doseže taj prag", dodali su.
