"Usred genocida, Europljani moraju znati: Izrael je drugi najveći korisnik EU-ovih start-up fondova"

Njezina opaska dolazi istoga dana kada IDF pojačava svoje napore da u potpunosti okupira Gazu kopnenom invazijom. Al Jazeera prenosi da brojni Palestinci, suočeni s onim što UN-ovo Vijeće sigurnosti naziva "gladi napravljenom ljudskim djelovanjem", bježe od IDF-ovih oružanih snaga. Izrael je do danas ubio više od 63.000 Palestinaca u svom ratu protiv Gaze, njih 322 umrlo je od gladi.