"Usred genocida, Europljani moraju znati: Izrael je drugi najveći korisnik EU-ovih start-up fondova"

Francesca Albanese, specijalna UN-ova reporterka za okupirana palestinska područja, poručila je kako europske institucije moraju odgovarati za financiranje izraelskog genocida u Gazi.
"Usred genocida, Europljani moraju znati: Izrael je drugi najveći korisnik EU start-up financiranja po glavi stanovnika putem Europskog vijeća za inovacije", poručila je Francesca Albanese.
"Institucije EU-a morat će položiti račun za „inovacije“ koje su pomogle izraelskom napadu na Gazu. Ali upravo sada, ovaj se program mora zaustaviti", dodala je UN-ova specijalna reporterka za palestinska područja.
Albanese je trenutno pod sankcijama SAD-a (kaže da je prva dužnosnica UN-a u povijesti kojoj se to dogodilo) zbog svog izvješća o "ekonomiji genocida", u kojemu je iznijela podatke o međunarodnim firmama koje zarađuju na račun genocida nad Palestincima u Gazi.
Njezina opaska dolazi istoga dana kada IDF pojačava svoje napore da u potpunosti okupira Gazu kopnenom invazijom. Al Jazeera prenosi da brojni Palestinci, suočeni s onim što UN-ovo Vijeće sigurnosti naziva "gladi napravljenom ljudskim djelovanjem", bježe od IDF-ovih oružanih snaga. Izrael je do danas ubio više od 63.000 Palestinaca u svom ratu protiv Gaze, njih 322 umrlo je od gladi.
❗️🇪🇺 Amid a genocide, Europeans must know: Israel is the second largest per-capita recipient of EU start-up funding via @EUeic— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) August 29, 2025
EU institutions will have to answer for the ‘innovations’ that have aided Israel’s assault on Gaza. But right now, this program must be stopped. pic.twitter.com/DkSsmxq0sg
Palestinski pokret Hamas danas je upozorio da će se izraelski taoci suočiti s "istim rizicima" kao i njegovi borci kada se radi o ofenzivi koju izraelske snage pripremaju na grad Gazu.
"Brinut ćemo se za zatvorenike (taoce) najbolje što možemo, a oni će biti s našim borcima u zonama borbi i sukoba, izloženi istim rizicima i istim životnim uvjetima", navodi se u izjavi palestinskog islamističkog pokreta Hamas.
"Za svakog zarobljenika ubijenog u agresiji objavit ćemo njegovo ime, fotografiju i dokaz o smrti", dodaje se u tekstu koji se pripisuje glasnogovorniku oružanog krila Hamasa, poznatom pod ratnim nadimkom Abu Obeida.
Vlada izraelskog premijera Benjamina Netanyahua naredila je vojsci da se pripremi za veliku ofenzivu na grad Gazu s ciljem uništenja Hamasa i vraćanja u Izrael svih talaca koji se još uvijek drže u Pojasu Gaze.
Glasnogovornik izraelske vojske rekao je u petak da vojska provodi "pripremne operacije" u predgrađima grada Gaze, signalizirajući da je Izrael spreman za početak ofenzive kojoj je cilj osvajanje tog grada na sjeveru palestinske enklave.
Vojska "vrlo intenzivno" djeluje u predgrađima Gaze, rekao je glasnogovornik Avichay Adraee.
Izrael planira potpuno zauzimanje grada, a ranije je najavio da će iz njega etnički očistiti gotovo milijun ljudi na jug Pojasa Gaze.
