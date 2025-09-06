Izrael u Gazi ubije jedno dijete — svakih sat vremena

Najmanje jedno palestinsko dijete ubijeno je u prosjeku svakoga sata od strane izraelskih snaga u Gazi tijekom gotovo 23 mjeseca rata, priopćila je organizacija Save the Children.
Prema podacima vlade u Gazi, od listopada 2023. ubijeno je najmanje 20.000 djece – oko 2 posto dječje populacije Gaze, piše Al Jazeera.
Među ubijenima je najmanje 1.009 djece mlađe od jedne godine, a gotovo polovica njih (450) rođena je i ubijena tijekom rata.
„Ovo je sramotna statistika – užasavajuće novo dno u ratu obilježenom stalnim nizom takvih podataka“, izjavio je regionalni direktor Save the Children za Bliski istok, Sjevernu Afriku i istočnu Europu, Ahmad Alhendawi.
„Najgore od svega jest što smo ovo vidjeli da dolazi. Sustavni napadi na dječje domove, igrališta, škole i bolnice, gladovanje kao namjera – svijet ništa ne čini da to zaustavi.“
