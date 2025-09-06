Oglas

Save the Children

Izrael u Gazi ubije jedno dijete — svakih sat vremena

N1 Info
06. ruj. 2025. 17:41
A Palestinian family eat lentil soup outside their tent in the Daraj neighbourhood in Gaza City
AFP or licensors

Najmanje jedno palestinsko dijete ubijeno je u prosjeku svakoga sata od strane izraelskih snaga u Gazi tijekom gotovo 23 mjeseca rata, priopćila je organizacija Save the Children.

Prema podacima vlade u Gazi, od listopada 2023. ubijeno je najmanje 20.000 djece – oko 2 posto dječje populacije Gaze, piše Al Jazeera.

Među ubijenima je najmanje 1.009 djece mlađe od jedne godine, a gotovo polovica njih (450) rođena je i ubijena tijekom rata.

„Ovo je sramotna statistika – užasavajuće novo dno u ratu obilježenom stalnim nizom takvih podataka“, izjavio je regionalni direktor Save the Children za Bliski istok, Sjevernu Afriku i istočnu Europu, Ahmad Alhendawi.

„Najgore od svega jest što smo ovo vidjeli da dolazi. Sustavni napadi na dječje domove, igrališta, škole i bolnice, gladovanje kao namjera – svijet ništa ne čini da to zaustavi.“

Gaza genocid u gazi izrael blokira humanitarnu pomoć zionizam

