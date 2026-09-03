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U DOWNING STREETU

VIDEO / Macron prvi strani čelnik kojeg je novi britanski premijer primio, razgovarali o migrantima

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Hina
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03. ruj. 2026. 16:45
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LEON NEAL/AFP

Britanski premijer Andy Burnham razgovarao je o migrantima koji čamcima prelaze La Manche s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, prvim stranim čelnikom kojeg je Burnham primio u Downing Streetu otkako je postao premijer.

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Dvojica čelnika sastala su se u četvrtak ujutro u Downing Streetu 10, nakon što su prethodne večeri zajedno s kraljem u Britanskom muzeju razgledali izložbu tapiserije iz Bayeuxa.

Uoči njihova sastanka najavljeno je povećanje broja policijskih snaga koje se bore protiv gumenjaka kojima se migranti prevoze iz Francuske u Britaniju.

„U ime svih ovdje prisutnih, gospodine predsjedniče, mogu li vam zahvaliti na velikoj osobnoj gesti dobre volje, povjerenja i prijateljstva prema Britaniji, kojom ste omogućili da tapiserija iz Bayeuxa bude izložena ovdje“, rekao je Burnham francuskom predsjedniku.

Sjedeći u premijerskom uredu u Downing Streetu, Burnham je rekao da je „vrlo prikladno da je upravo naš najbliži susjed i bliski prijatelj Emmanuel“ njegov prvi međunarodni gost otkako je preuzeo vlast.

Burnham je dodao: „To pokazuje što se može postići suradnjom, kao što pokazujemo i kada je riječ o Ukrajini, čamcima, ali i jačanju odnosa između Ujedinjene Kraljevine i EU-a. Stoga se veselim što ćemo danas dodatno razgovarati o tim temama.“

Macron: Ovo je vrlo važan odnos, želim da ga produbimo

Macron je rekao: „Ovo je vrlo snažan odnos. Meni je iznimno važan i ovdje sam s voljom i predanošću da ga dodatno produbimo“.

Uoči razgovora Burnham je rekao da dvije zemlje moraju „uvijek biti korak ispred“ kriminalnih skupina koje mijenjaju svoje metode prijevoza ljudi preko La Manchea te je obećao da neće biti zadovoljan samim tim što je pao broj dolazaka malim čamcima.

Iako je ukupan broj prelazaka morem tijekom ljetnih mjeseci pao na najnižu razinu od 2019., čini se da su krijumčari počeli ukrcavati više ljudi na manji broj čamaca koji postaju sve veći

Britanska strana priopćila je da mjere za suzbijanje tog trenda uključuju slanje dodatnih 45 policajaca na plaže u zapadnoj Francuskoj u nadolazećim tjednima, čime će se gotovo utrostručiti raspoloživi resursi na tom području.

Teme
andy burnham emmanuel macron francuska migranti velika britanija

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