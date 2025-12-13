Oglas

VIDEO / Masovna pucnjava na sveučilištu Brown, najmanje dvoje poginulo: Napadač u bijegu

N1 Info
14. pro. 2025. 00:17
pucnjava na brownu
Screenshot / X

Preliminarna izvješća navode da se vjeruje kako su najmanje dvije osobe poginule, a čak 20 je ozlijeđeno nakon što je navodno došlo do pucnjave na kampusu Sveučilišta Brown u američkoj saveznoj državi Rhode Island, prema NBC Newsu.

Incident se izgleda odvija u blizini zgrade za inženjerstvo na kampusu, prema sustavu upozorenja sveučilišta.

Policija Providencea i Državna policija Rhode Islanda reagiraju na događaj.

Kako dodaje ovo sveučilišto, više je žrtava pucnjave, ali nije navelo koliko ih je bilo niti u kakvom su stanju.

„Situacija je i dalje prisutna i svi članovi zajednice trebaju se i dalje skloniti na sigurno“, rekao je Brown na svojoj web stranici, a prenosi NBC.

Osumnjičenik nije u pritvoru, Trump tvrdi suprotno

Sveučilište Brown navodi da nijedan osumnjičenik nije u pritvoru te da je moguće da je ispaljeno još hitaca, javlja Sky.

Međutim, američki predsjednik Donald Trump objavio je na Truth Socialu da je osumnjičenik u pritvoru i da je upoznat sa situacijom.

Također je rekao da je FBI na mjestu događaja.

„Odmah radimo na utvrđivanju tko je bio u zgradi u vrijeme pucnjave. Imali smo više ispita zakazanih u toj zgradi od 14 do 17 sati“, javili su iz Browna.

Tjedan završnih ispita započeo je u petak, a ispiti su nastavljeni u subotu.

Zgrada sa 117 laboratorija i 150 ureda

Pucnjava je prijavljena u blizini zgrade Barus & Holley, sedmerokatnice u kojoj se nalaze Škola inženjerstva i Odsjek za fiziku, prema internetskoj stranici sveučilišta.

Zgrada uključuje 117 laboratorija, 150 ureda i 15 učionica.

