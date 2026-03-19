SNAŽAN BLJESAK
VIDEO / "Mislio sam da ćemo se srušiti." Putnik snimio što je prošlo kraj aviona, svi se sledili od straha
Denis Maltizov iz Berlina nalazio se u avionu kompanije Brussels Airlines na letu SN2589 kada je tijekom polijetanja primijetio snažan bljesak kroz prozor. U prvi mah prizor ga je, kako kaže, ozbiljno uplašio jer je pomislio da je nešto eksplodiralo u blizini letjelice.
"Sve se dogodilo oko 18:53 tijekom polijetanja. Snimao sam time-lapse kroz prozor aviona kada se iznenada pojavio vrlo svijetao objekt, a zatim je uslijedio intenzivan bljesak, gotovo poput eksplozije svjetlosti", rekao je Maltizov, prenosi Nova.rs.
"Nekoliko sekundi sam doista mislio da je nešto eksplodiralo blizu aviona, što je bilo prilično zastrašujuće."
Ovaj nebeski fenomen zabilježen je diljem Belgije, Njemačke, Francuske, Luksemburga i Nizozemske, izazivajući zbunjenost i uznemirenost među svjedocima, sve dok znanstvenici nisu potvrdili da je riječ o prirodnoj pojavi.
Nakon slijetanja kapetan aviona pretpostavio je da je riječ o komadu svemirskog materijala koji je izgorio u atmosferi. Maltizov je kasnije na društvenim mrežama podijelio snimku "kadar po kadar", uz priznanje da je i dalje pod dojmom onoga što je doživio.
"Snimio sam trenutak jer sam već imao uključen time-lapse. Iskreno, nekoliko sekundi bio sam uvjeren da se dogodila eksplozija blizu aviona. Letim često, ali ovo je prvi put u životu da sam zaista osjetio strah tijekom leta", naveo je.
Opisujući prizor, dodao je da je gledao kako "kamen koji je milijardama kilometara putovao kroz svemir sagorijeva pred njegovim očima".
Ubrzo je postalo jasno da nije bio jedini svjedok. Ljudi diljem Europe prijavljivali su isti fenomen u približno isto vrijeme.
"Saznao sam da su mnogi u Belgiji, Njemačkoj i okolnim zemljama vidjeli istu vatrenu kuglu, što jasno upućuje na meteor koji je ušao u atmosferu", rekao je. Kasnije je dopunio objavu informacijama da su svjedoci opisivali "ogromnu vatrenu kuglu s dugim svjetlećim repom, praćenu snažnim bljeskom i čak glasnim detonacijama dok se raspadala u atmosferi".
Europska svemirska agencija potvrdila je da je oko 18.55 po srednjoeuropskom vremenu uočen izuzetno sjajan meteor koji se kretao od jugozapada prema sjeveroistoku preko zapadne Europe.
Prema njihovim podacima, objekt je bio vidljiv nekoliko sekundi prije nego što se raspao u atmosferi, a zabilježen je kamerama za praćenje meteora, kao i mobilnim telefonima i drugim uređajima. Zvuk njegova prolaska mogao se čuti i sa zemlje.
Tim za planetarnu obranu Europske svemirske agencije trenutačno analizira prikupljene podatke kako bi procijenio veličinu i putanju objekta, za koji se vjeruje da je bio promjera nekoliko metara. Kako navode, ovakvi objekti relativno često ulaze u Zemljinu atmosferu i u većini slučajeva ne predstavljaju opasnost.
Slični fenomeni zabilježeni su i u drugim dijelovima svijeta. U Sjedinjenim Američkim Državama snažan prasak koji se čuo iznad sjeveroistočnog Ohija također je povezan s meteorskom aktivnošću.
Meteorolozi su priopćili da satelitski podaci upućuju na to da je zvuk nastao ulaskom meteora u atmosferu, dok lokalni mediji prenose da se detonacija čula neposredno prije 9 sati ujutro i da ju je osjetilo na desetke tisuća ljudi, čak i u dijelovima Pennsylvanije i New Yorka. Stručnjaci vjeruju da je buka nastala kada je objekt probio zvučni zid.
Maltizov je svoju snimku objavio na Instagramu, gdje je pregledana više od milijun puta, i priznaje da nije očekivao toliku pažnju.
"Podijelio sam video jer je trenutak bio zaista nevjerojatan i shvatio sam da sam ga slučajno snimio. Nisam očekivao ovakvu reakciju. Pomalo je nestvarno vidjeti koliko ljudi zanima nešto što se dogodilo sasvim slučajno", zaključio je.
