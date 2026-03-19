VIDEO / "Mislio sam da ćemo se srušiti." Putnik snimio što je prošlo kraj aviona, svi se sledili od straha

Meteorolozi su priopćili da satelitski podaci upućuju na to da je zvuk nastao ulaskom meteora u atmosferu, dok lokalni mediji prenose da se detonacija čula neposredno prije 9 sati ujutro i da ju je osjetilo na desetke tisuća ljudi, čak i u dijelovima Pennsylvanije i New Yorka. Stručnjaci vjeruju da je buka nastala kada je objekt probio zvučni zid.