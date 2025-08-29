Opasna meteorološka pojava razvila se u Istri

"Mjestimice grmljavinsko nevrijeme uz prolazno olujan vjetar. Moguće su bujične i urbane poplave. Moguća tuča, na moru i pijavice. Najjači udari vjetra > 65 km/h; Vjerojatnost grmljavine > 70 %. Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu", upozorio je DHMZ.