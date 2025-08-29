Opasna meteorološka pojava razvila se u Istri

Jutros je na području Istre zabilježena prva značajnija opasna meteorološka pojava, a ista je i dalje aktivna
Riječ je o fenomenu poznatom kao oborinski vlak, pri kojem niz konvektivnih oblaka neprekidno prolazi istim pravcem, objavio Istramet. Budući da se oblaci stalno obnavljaju i razvijaju, takva situacija dovodi do intenzivnih i dugotrajnih padalina na ograničenom području. Posljedica toga često su bujične poplave i lokalna plavljenja.
Prema podacima izmjerenim do 9 sati i 30 minuta, u Bujama je već zabilježeno čak 135 mm kiše. Time je ponovno premašena prosječna mjesečna količina oborine – i to višestruko. Snažne padaline nisu zahvatile samo Buje; kiša je obilno padala i u Novigradu te Umagu, gdje su količine već blizu 50 mm.
Modeli prognoze vremena već su prekjučer naznačavali mogućnost pojave oborinskog vlaka. Na to je upućivao WRF, a detalje se moglo vidjeti na kartama dostupnima putem Istrameta.
Podsjetimo, pred nama je vremenski vrlo nestabilan vikend – već danas i u subotu očekuju se česti i lokalno obilni pljuskovi s grmljavinom, a ponegdje i jače nevrijeme praćeno tučom, pijavicama na moru i bujičnim poplavama. Zbog takvih uvjeta, DHMZ je izdao posebno upozorenje.
"Mjestimice grmljavinsko nevrijeme uz prolazno olujan vjetar. Moguće su bujične i urbane poplave. Moguća tuča, na moru i pijavice. Najjači udari vjetra > 65 km/h; Vjerojatnost grmljavine > 70 %. Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu", upozorio je DHMZ.
