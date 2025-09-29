Trumpov plan od 20 točaka

Screenshot / Bijela kuća / Mapa povlačenja IDF-a iz Gaze

Bijela kuća objavila je "Sveobuhvatni plan za okončanje sukoba u Gazi" američkog predsjednika Donalda Trumpa, kako su izvijestili izraelski mediji. Plan se sastoji od 20 točaka, a objavljena je i karta trofaznog povlačenja izraelskih trupa s palestinskog teritorija.

Trump je u govoru u Bijeloj kući naglasio da će, ako Hamas ne pristane na plan dostavljen nakon press konferencije, Izrael imati punu podršku SAD-a da "učini štogod" u Pojasu Gaze.

Plan u 20 točaka

Gaza će biti deradikalizirana zona bez terora koja ne predstavlja prijetnju svojim susjedima.

Gaza će biti obnovljena za dobrobit naroda Gaze, koji je pretrpio više nego dovoljno.

Ako se Hamas složi, rat završava

Ako se obje strane slože s ovim prijedlogom, rat će odmah završiti. Izraelske snage će se povući na dogovorenu liniju kako bi se pripremile za oslobađanje talaca. Tijekom tog vremena, sve vojne operacije, uključujući zračno i topničko bombardiranje, bit će obustavljene, a borbene linije ostat će zamrznute dok se ne ispune uvjeti za potpuno fazno povlačenje.

NOW - Netanyahu on Gaza peace: "If Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself." pic.twitter.com/VnLvw8Ipk3 — Disclose.tv (@disclosetv) September 29, 2025

Taoci u roku od 72 sata - vraćeni

U roku od 72 sata od izraelskog javnog prihvaćanja ovog sporazuma, svi taoci, živi i mrtvi, bit će vraćeni.

Razmjena zatvorenika

Nakon što svi taoci budu oslobođeni, Izrael će osloboditi 250 doživotnih zatvorenika plus 1700 stanovnika Gaze koji su bili pritvoreni nakon 7. listopada 2023., uključujući sve žene i djecu pritvorenu u tom kontekstu. Za svakog izraelskog taoca čiji se posmrtni ostaci oslobode, Izrael će osloboditi posmrtne ostatke 15 preminulih stanovnika Gaze.

Hamas amnestiran

Nakon što se vrate svi taoci, članovi Hamasa koji se obvežu na miran suživot i razgradnju oružja bit će amnestirani. Članovima Hamasa koji žele napustiti Gazu bit će odobren siguran prolaz u zemlje primateljice.

Jack GUEZ / AFP

Pitanje humanitarne pomoći

Nakon prihvaćanja ovog sporazuma, puna pomoć bit će odmah poslana u Pojas Gaze. Minimalni iznosi pomoći bit će u skladu s onim što je uključeno u sporazum o humanitarnoj pomoći od 19. siječnja 2025., uključujući obnovu infrastrukture (voda, struja, kanalizacija), obnovu bolnica i pekara te ulazak potrebne opreme za uklanjanje ruševina i otvaranje cesta.

Bez uplitanja UN-a

Ulazak distribucije i pomoći u Pojas Gaze odvijat će se bez uplitanja bilo koje strane putem Ujedinjenih naroda i njihovih agencija te Crvenog polumjeseca, uz ostale međunarodne institucije koje nisu ni na koji način povezane ni s jednom stranom. Otvaranje prijelaza Rafah u oba smjera bit će podložno istom mehanizmu koji je proveden prema sporazumu od 19. siječnja 2025.

Privremena prijelazna uprava apolitičnog palestinskog Mirovnog odbora

Gazom će upravljati privremena prijelazna uprava tehnokratskog, apolitičkog palestinskog odbora, odgovornog za svakodnevno upravljanje javnim službama i općinama za narod Gaze. Ovaj odbor sastojat će se od kvalificiranih Palestinaca i međunarodnih stručnjaka, pod nadzorom i nadzorom novog međunarodnog prijelaznog tijela, "Mirovnog odbora", kojim će predsjedavati predsjednik Donald J. Trump, a ostali članovi i šefovi država bit će objavljeni kasnije, uključujući bivšeg premijera Tonyja Blaira.



Ovo tijelo će postaviti okvir i upravljati financiranjem za obnovu Gaze dok Palestinska uprava ne dovrši svoj program reformi, kako je navedeno u raznim prijedlozima, uključujući mirovni plan predsjednika Trumpa iz 2020. i saudijsko-francuski prijedlog, te dok ne bude u mogućnosti sigurno i učinkovito preuzeti kontrolu nad Gazom. Ovo tijelo će se oslanjati na najbolje međunarodne standarde kako bi stvorilo moderno i učinkovito upravljanje koje služi narodu Gaze i pogoduje privlačenju ulaganja.

Omar AL-QATTAA / AFP

Plan gospodarske obnove Gaze

Trumpov plan gospodarskog razvoja za obnovu i osnaživanje Gaze bit će stvoren sazivanjem panela stručnjaka koji su pomogli u stvaranju nekih od najuspješnijih modernih gradova čuda na Bliskom istoku. Mnogi promišljeni prijedlozi ulaganja i uzbudljive ideje za razvoj razvile su dobronamjerne međunarodne skupine, a bit će pregledani kako bi se sintetizirao okvir sigurnosti i upravljanja za privlačenje i olakšavanje tih ulaganja koja će stvoriti radna mjesta, prilike i nadu za budućnost Gaze.

Uspostavit će se posebna gospodarska zona s povlaštenim tarifama i stopama pristupa o kojima će se pregovarati sa zemljama sudionicama.

s povlaštenim tarifama i stopama pristupa o kojima će se pregovarati sa zemljama sudionicama. Nitko neće biti prisiljen napustiti Gazu, a oni koji žele otići bit će slobodni to učiniti i slobodni vratiti se. Poticat ćemo ljude da ostanu i ponuditi im priliku da izgrade bolju Gazu.

🚨 JUST IN: President Trump confirms HE would be the chair of the newly-created "Board of Peace" for the Middle East



"The Board of peace. What a beautiful name, the Board of Peace, which will be headed [by me]... not at my request, believe me" 🤣



"The leaders of the Arab world,… pic.twitter.com/hTmjbKyIkx — Nick Sortor (@nicksortor) September 29, 2025

Hamas bez uloge u upravljaju Gazom

Hamas i druge frakcije slažu se da neće imati nikakvu ulogu u upravljanju Gazom , izravno, neizravno ili u bilo kojem obliku. Sva vojna, teroristička i ofenzivna infrastruktura, uključujući tunele i pogone za proizvodnju oružja, bit će uništena i neće se obnavljati.

, izravno, neizravno ili u bilo kojem obliku. Sva vojna, teroristička i ofenzivna infrastruktura, uključujući tunele i pogone za proizvodnju oružja, bit će uništena i neće se obnavljati. Pod nadzorom neovisnih promatrača, pokrenut će se proces demilitarizacije Gaze, koji će uključivati ​​trajno razgradnju oružja kroz dogovoreni proces razgradnje, uz podršku međunarodno financiranog programa otkupa i reintegracije, a sve će provjeriti neovisni promatrači. Nova Gaza bit će u potpunosti posvećena izgradnji prosperitetnog gospodarstva i mirnom suživotu sa svojim susjedima.

Gaze, koji će uključivati ​​trajno razgradnju oružja kroz dogovoreni proces razgradnje, uz podršku međunarodno financiranog programa otkupa i reintegracije, a sve će provjeriti neovisni promatrači. Nova Gaza bit će u potpunosti posvećena izgradnji prosperitetnog gospodarstva i mirnom suživotu sa svojim susjedima. Regionalni partneri pružit će jamstva kako bi se osiguralo da Hamas i frakcije ispune svoje obveze i da nova Gaza ne predstavlja prijetnju svojim susjedima ili svom narodu.

Međunarodne stabilizacijske snage

Sjedinjene Države će surađivat ćemo s arapskim i međunarodnim partnerima na razvoju privremenih Međunarodnih stabilizacijskih snaga (ISF) koje će se odmah rasporediti u Gazu. ISF će obučavati i podržavati dokazane palestinske policijske snage u Gazi te će se konzultirati s Jordanom i Egiptom, koji imaju veliko iskustvo u ovom području. Ove snage bit će dugoročno rješenje za unutarnju sigurnost. ISF će surađivati ​​s Izraelom i Egiptom kako bi pomogao u osiguranju pograničnih područja, zajedno s novoobučenim palestinskim policijskim snagama. Bitno je spriječiti ulazak streljiva u Gazu i olakšati brz i siguran protok robe za obnovu i revitalizaciju Gaze. Stranke će se dogovoriti o mehanizmu za dekonflikt.

BREAKING: President Trump releases "Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict" ahead of press conference with Israel's Benjamin Netanyahu. pic.twitter.com/z6oclEULpY — Fox News (@FoxNews) September 29, 2025

Izrael neće okupirati ni anektirati Gazu

Izrael neće okupirati niti anektirati Gazu. Kako ISF uspostavlja kontrolu i stabilnost, Izraelske obrambene snage (IDF) će se povući na temelju standarda, prekretnica i vremenskih rokova vezanih uz demilitarizaciju koji će se dogovoriti između IDF-a, ISF-a, jamaca i Sjedinjenih Američkih Država, s ciljem sigurne Gaze koja više ne predstavlja prijetnju Izraelu, Egiptu ili njegovim građanima. Praktično, IDF će postupno predati okupirani teritorij Gaze ISF-u u skladu sa sporazumom koji će postići s prijelaznom vlašću dok se oni potpuno ne povuku iz Gaze, osim prisutnosti sigurnosnog perimetra koji će ostati na snazi ​​dok Gaza ne bude pravilno osigurana od bilo kakve obnovljene terorističke prijetnje.

Ako Hamas odbije?

U slučaju da Hamas odgodi ili odbije ovaj prijedlog, gore navedeno, uključujući produženu operaciju pomoći, nastavit će se u područjima bez terora koja je IDF predao ISF-u.

Uspostavit će se međuvjerski proces dijaloga temeljen na vrijednostima tolerancije i mirnog suživota kako bi se pokušalo promijeniti razmišljanje i narative Palestinaca i Izraelaca naglašavanjem koristi koje proizlaze iz mira.

Kako obnova Gaze napreduje i program reformi PA bude vjerno proveden, konačno bi se mogli stvoriti uvjeti za vjerodostojan put prema palestinskom samoodređenju i državnosti, što prepoznajemo kao težnju palestinskog naroda.

Sjedinjene Države uspostavit će dijalog između Izraela i Palestinaca kako bi se dogovorili o političkom horizontu za miran i prosperitetan suživot.

Povlačenje IDF-a

Objavljena je i karta koja prikazuje povlačenje IDF-a prema fazama oslobađanja talaca.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pristao je na Trumpov plan, a mediji su izvijestili da su muslimanske zemlje učinile isto. Odgovor Hamasa se još uvijek čeka.