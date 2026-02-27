Oglas

PROGLASILI OTVORENI RAT

VIDEO / Pakistanci objavili snimke udara na Kabul

Hina
27. velj. 2026. 07:02
Pakistanska vlada u petak je proglasila "otvoreni rat" protiv talibana nakon što je prethodnog dana pokrenuta afganistanska ofenziva na njihovoj granici, što je potaknulo Islamabad da bombardira Kabul u znak odmazde.

"Naše strpljenje je isteklo. Sada je otvoreni rat između nas i vas", izjavio je pakistanski ministar obrane Khawaja Asif. "Naše trupe imaju sve potrebne sposobnosti da unište sve agresivne ambicije susjednog Afganistana".

Pakistanske oružane snage objavile su snimku za koju tvrde da je nastala tijekom napada na afganistansku prijestolnicu.

Čini se da se situaciju u Kabulu smirila. Stanovnici su za BBC ispričali da se više ne čuje zvuk borbenih zrakoplova. Grad djeluje mirno nakon ranijih pakistanskih zračnih napada, prenosi Index.

Teme
afganistan pakistan

