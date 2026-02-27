VIDEO / Pakistanci objavili snimke udara na Kabul

Pakistanska vlada u petak je proglasila "otvoreni rat" protiv talibana nakon što je prethodnog dana pokrenuta afganistanska ofenziva na njihovoj granici, što je potaknulo Islamabad da bombardira Kabul u znak odmazde.
"Naše strpljenje je isteklo. Sada je otvoreni rat između nas i vas", izjavio je pakistanski ministar obrane Khawaja Asif. "Naše trupe imaju sve potrebne sposobnosti da unište sve agresivne ambicije susjednog Afganistana".
Pakistanske oružane snage objavile su snimku za koju tvrde da je nastala tijekom napada na afganistansku prijestolnicu.
Pakistan has released video footage of airstrikes on Kabul, saying they targeted Taliban facilities in response to what it called “unprovoked aggression.”— Visegrád 24 (@visegrad24) February 26, 2026
Meanwhile, the Taliban have threatened to retaliate for the strikes on Kabul by bombing Pakistani cities. pic.twitter.com/WjAW5bObTy
Čini se da se situaciju u Kabulu smirila. Stanovnici su za BBC ispričali da se više ne čuje zvuk borbenih zrakoplova. Grad djeluje mirno nakon ranijih pakistanskih zračnih napada, prenosi Index.
