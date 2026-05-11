POVEZANO S DROGOM?

VIDEO / Pucnjava u Francuskoj: Kalašnjikovom ubio najmanje dvoje ljudi, šest ih je ranjeno

author
N1 Info
11. svi. 2026. 19:48
francuska policija
AFP / FREDERIC DIDES

Najmanje dvije osobe ubijene su, a šest ih je ozlijeđeno, od kojih troje teško, u pucnjavi u francuskom gradu Nici.

Do pucnjave je došlo tijekom poslijepodneva u blizini trga Amarilis, prenosi Le Parisien. Gradonačelnik Nice Éric Ciotti izjavio je da je jedna osoba "otvorila vatru iz kalašnjikova".

Prema navodima državnog odvjetnika iz Nice Damiena Martinellija, napadač je dovezen automobilom, nakon čega se romobilom približio mjestu napada, otvorio vatru te potom pobjegao istim putem. Nakon toga ga je preuzelo vozilo koje se udaljilo s mjesta događaja. Žrtve su stare između 23 i 57 godina.

Gradonačelnik Nice opisao je događaj kao "novu zastrašujuću pucnjavu" te upozorio da "rat protiv narkotrafikanta ne smije završiti porazom Republike". Zatražio je hitno pojačanje policijskih snaga, navodeći da grad već godinama pati od nedostatka sigurnosnog osoblja.

Napetosti u Nici traju već danima nakon niza pucnjava i incidenata povezanih s trgovinom drogom u više gradskih četvrti.

Naselje Moulins posljednjih je godina više puta bilo poprište nasilja. U listopadu prošle godine naoružani napadači iz automobila otvorili su vatru na trgu u toj četvrti, kada su ubijeni 57-godišnji otac obitelji čečenskog podrijetla i 20-godišnji mladić iz Nice, koji nisu bili povezani s trgovinom drogom.

U srpnju 2024. sedmero članova iste obitelji, među kojima troje djece i jedan tinejdžer, poginulo je u podmetnutom požaru povezanom s obračunima narkoskupina.

