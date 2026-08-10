VIDEO / Ronioci kod Sicilije pronašli rimsku olupinu staru više od 2100 godina: "Srce mi je zastalo"

Ronioci Giacomo De Mola i Igor Bisulli opisali su trenutak kada su pronašli olupinu. "Vidljivost nije bila najbolja... Približio sam se. I srce mi je zastalo. Ispod mene nalazilo se golemo polje amfora", napisao je De Mola u objavi na Instagramu, uz koju je objavio i snimku otkrića.