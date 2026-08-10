NEVJEROJATNO OTKRIĆE
VIDEO / Ronioci kod Sicilije pronašli rimsku olupinu staru više od 2100 godina: "Srce mi je zastalo"
Talijanski ronioci otkrili su uz obalu Sicilije olupinu rimske brodice s više stotina dobro očuvanih amfora, za koje se pretpostavlja da su služile za prijevoz vina.
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Olupina, stara najmanje 2100 godina, pronađena je pet kilometara od obale grada Mazara del Vallo na zapadu Sicilije. Talijanski ministar kulture Alessandro Giuli otkriće je opisao kao "jedno od najvažnijih nedavnih otkrića u podvodnoj arheologiji".
Ronioci iz jedinice za zaštitu kulturne baštine policije u Palermu u subotu su objavili da su brod, za koji se procjenjuje da potječe iz razdoblja između 2. i 1. stoljeća prije Krista, locirali na dubini od oko 46 metara. Do otkrića su došli nakon dojave ribara, prenosi Metropolitan.si.
Ronioci Giacomo De Mola i Igor Bisulli opisali su trenutak kada su pronašli olupinu. "Vidljivost nije bila najbolja... Približio sam se. I srce mi je zastalo. Ispod mene nalazilo se golemo polje amfora", napisao je De Mola u objavi na Instagramu, uz koju je objavio i snimku otkrića.
"Približio sam se i srce mi je zastalo...", rekao je.
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